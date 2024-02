U 20-Frauen testen gegen Mexiko

Füt die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen steht die zweite Partie im Rahmen ihrer Länderspielreise nach Spanien an. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen Spanien trifft die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter in Benidorm auf Mexiko (ab 12 Uhr).

Die Startelf: Adamczyk - Ritter, Schneider, Axtmann, D. Acikgöz - Platner - Zdebel, Şehitler (C) - Baum, Steiner, Kett.

"Ähnlich starker Gegner wie Spanien"

"Mit Mexiko erwartet uns ein ähnlich starker Gegner wie Spanien. Sie bringen viel Temperament, aber auch eine gute Ordnung mit", sagt Peter vor der Partie. "Gegen Spanien haben wir ein Mittelfeldpressing gespielt, gegen die Mexikanerinnen wollen wir es mit einem Angriffspressing versuchen. Zudem wollen wir unserer Passschärfe verbessern. Wir hoffen auf ein gutes Spiel und einen Sieg für uns."

Die U 20-Frauen bestreiten die Partien als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August -22. September 2024). Die WM-Qualifikation war dem letztjährigen U 19-Jahrgang durch den Halbfinaleinzug bei der EM in Belgien geglückt. Am Ende kam für das Peter-Team nach einer dramatischen Finalniederlage gegen Spanien (2:3 im Elfmeterschießen) der Vizeeuropameistertitel heraus. Geplant sind im kommenden April zudem Länderspiele gegen Kanada und die USA in Verl.