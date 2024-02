U 20 unterliegt Spanien

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen hat in ihrem ersten Länderspiel seit eineinhalb Jahren eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter unterlag Spanien im Estadio Jose José Rico Pérez in Alicante 3:1 (0:1). Vor dem Spiel wurde für Franz Beckenbauer und Andreas Brehme eine Schweigeminute eingelegt. Zudem spielte die DFB-Elf mit Trauerflor.

Das Spiel war in der Anfangsphase gekennzeichnet von gegenseitigem Respekt und dem Bemühen um Spielkontrolle. Zwingende Torchancen erspielten sich beide Mannschaften zunächst keine. Den Unterschied machte ein Standard: Olaya Enriques Freistoß wurde für die Torhüterin Lina von Schrader unhaltbar abgefälscht und trudelte in die rechte untere Torecke (36.). Mit der 1:0-Führung für Spanien ging es für die beiden Mannschaften in die Kabine.

Elf Wechsel zur Halbzeit

Zur zweiten Halbzeit wechselte Peter ihre Mannschaft auf allen elf Positionen durch. Bereits kurz nach der Halbzeit konnten die Gastgeberinnen ihre Führung jedoch verdoppeln. Nach einer Ecke klärte die DFB-Mannschaft den Ball nicht, Spaniens Andrea Medina nutze dies aus und traf per Schuss von der Strafraumkante zum 0:2 (48.). Die deutsche Mannschaft suchte nach einer schnellen Antwort und konnte postwendend den Anschlusstreffer erzielen. Nach einem langen Ball aus der Abwehr setzte sich Lisa Baum auf der linken Seite im Dribbling durch und fand mit ihrer Flanke die heranstürmende Pauline Platner, die mit ihr direkter Abnahme erst Silvia Lloris Schulter traf, von wo der Ball in das spanische Tor abgefälscht wurde (52.).

Die deutsche Elf war im Anschluss die aktivere Mannschaft, der amtierende Weltmeister aus Spanien zeigte sich jedoch eiskalt. Nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld schloß die spanische Stürmerin Jone Amezaga aus kurzer Distanz zum 1:3 ab (68.). In Folge bemühte sich die DFB-Elf um den Anschlusstreffer, kam aber nicht mehr entscheidend vor das spanische Tor.

"Sehr guter Test gegen einen sehr guten Gegner"

"Das Spiel war ein sehr guter Test gegen einen sehr guten Gegner und war für uns eine Standortbestimmung", sagte Kathrin Peter nach dem Spiel. "Meine Mannschaft hat sich voll reingehauen, die Zweikämpfe angenommen und gute Kombinationen gezeigt. Man hat aber auch gesehen: wenn man nur ein bisschen gegen Spanien nachlässt, spielen sie einen gnadenlos her."

Zum Abschluss der Länderspielreise nach Spanien wartet am Sonntag (ab 18 Uhr) in Benidorm das Duell mit Mexiko. Die Partien gegen Spanien und Mexiko dienen als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August - 22. September 2024). Die WM-Qualifikation war dem letztjährigen U 19-Jahrgang durch den Halbfinaleinzug bei der EM in Belgien geglückt. Am Ende kam für das Peter-Team nach einer dramatischen Finalniederlage gegen Spanien (2:3 im Elfmeterschießen) der Vizeeuropameistertitel heraus. Geplant sind im kommenden April zudem Länderspiele gegen Kanada und die USA in Verl.

[dfb]