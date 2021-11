U 20 feiert Sieg in Frankreich

Mit einem Prestigeerfolg ist die U 20-Nationalmannschaft in ihren Länderspieldoppelpack gestartet. Im nationalen Fußballcenter des Französischen Fußball-Verbandes (FFF) in Clairefontaine feierte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns einen 3:2 (1:1)-Auswärtserfolg gegen Gastgeber Frankreich.

Zwar brachte Yoann Cathline die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, doch unmittelbar im Anschluss konnte Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05 per Strafstoß ausgleichen (20.). Nach der Halbzeitpause drehte Faride Alidou vom Hamburger SV (53.) das Spiel zunächst, diesmal hatten die Franzosen durch Mohamed Achi (77.) die passende Antwort parat. Der Schlusspunkt blieb dann in der 84. Minute Ransford-Yeboah Königsdörffer von Dynamo Dresden überlassen, der spät zum Sieg für die DFB-Auswahl traf.

"Respekt für unsere Mannschaftsleistung", erklärte Co-Trainer Daniel Jungwirth. "Die Jungs mussten an ihre Grenzen gehen. Frankreich war der erwartet starke Gegner." Am Montag (ab 16 Uhr, live auf ProSiebenMAXX) geht es für die U 20 in Leiria gegen Portugal in die nächste Standortbestimmung.