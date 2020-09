U 19 zweimal gegen Weltmeister-Nachwuchs

Auf die deutsche U 19-Nationalmannschaft warten im Rahmen des anstehenden Lehrgangs (4. bis 13. Oktober) mit zwei Vergleichen gegen die Auswahl Frankreichs die nächsten fordernden Aufgaben. DFB-Trainer Christian Wörns nominierte für die beiden Duelle gegen die "Equipe Tricolore" am 8. Oktober (ab 18 Uhr) in Düsseldorf und am 12. Oktober (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) in Velbert ein Aufgebot von 26 Spielern. Weitere elf Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Die Vorfreude auf die beiden Länderspiele gegen Frankreich ist groß", sagt Wörns. "Wir treffen auf einen sehr starken und ambitionierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Ich möchte von den Jungs sehen, dass sie nicht nur mit Mut unsere eigene Spielidee durchbringen wollen, sondern auch mit der richtigen Mentalität und Einstellung zu Werke gehen. Neben den sportlichen Aspekten zählt natürlich auch in der Oktober-Länderspielphase, dass wir uns diszipliniert und verantwortungsbewusst an das Hygienekonzept halten."

Die deutsche U 19 hatte sich zum Auftakt des Länderspieljahres 1:1 von Polen getrennt, danach gegen die U 20 Belgiens getestet. Im November steht der nächste Lehrgang mit Länderspielen gegen Dänemark und die Niederlande auf dem Programm.

