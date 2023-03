U 18 testet gegen Europameister Frankreich

Die U 18-Junioren starten mit zwei Partien ins Länderspieljahr 2023. In Clairefontaine geht es jeweils gegen Gastgeber Frankreich, das erste Duell steigt am heute (ab 16 Uhr), das zweite am Montag (ab 11 Uhr). Cheftrainer Christian Wörns hat dafür einen 24-köpfigen Kader nominiert.

"Wir spielen gegen den amtierenden Europameister aus diesem Jahrgang", sagt Wörns. "Ich selbst war bei der Europameisterschaft und muss sagen, dass Frankreich nicht unverdient gewonnen hat. Es ist eine sehr athletische Mannschaft mit guten Einzelspielern, bei denen wir uns gewaltig strecken müssen, aber trotzdem gute Ergebnisse erzielen wollen. Zudem wollen wir unseren Spielern Praxis auf allerhöchstem Niveau anbieten."

[dfb]