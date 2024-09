Tresoldi: "Mein Job ist es, Tore zu schießen"

Nach dem souveränen 5:1 gegen Israel im ungarischen Györ ist die deutsche U 21-Nationalmannschaft nach Tallinn gereist, wo am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Estland ansteht. Vorab sprechen Nicolo Tresoldi, der gegen Israel doppelt traf, und U 21-Debütant Max Rosenfelder darüber.

Nicolo Tresoldi über...

... seinen Doppelpack gegen Israel: Wir sind in das Spiel reingegangen, wollten es gewinnen und haben es gemacht. Das Wichtigste war, dass wir auch verdient gewonnen haben. Nur das Gegentor am Ende war etwas unnötig. Mein Job ist es, Tore zu schießen, daher freue ich mich über die ersten zwei Tore für die deutsche U 21 - und der Mannschaft damit geholfen zu haben.

... die Verbindung zu Trainer Di Salvo: Vor zwei oder drei Jahren hatte ich mein erstes Gespräch mit ihm - wegen ihm habe ich mich für Deutschland entschieden. Er war bei meiner Familie, und ich war zufrieden mit dem, was er gesagt hat. Meine Familie hat mir die Entscheidung überlassen, und jetzt spiele ich für Deutschland.

... den Besuch einer Schule in Tallinn: Es war interessant zu sehen, wie Schulen in anderen Ländern sind. Der Ausflug war insgesamt gut, um den Kopf frei zu bekommen.

Max Rosenfelder über...

... sein U 21-Debüt: Ich wurde sehr gut von allen Spielern und dem Staff aufgenommen und fühle mich sehr wohl. Ich hatte am zweiten Tag ein Gespräch mit dem Trainer. Dort hat er mich informiert, dass ich in der Startelf stehen werde, das hat mich riesig gefreut. Das Spiel war schon eine Herausforderung, weil ich erst ein Training mit der Mannschaft hatte, aber es lief dann ganz gut. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, durch die zwei schnellen Tore war das Spiel früh zu.

... das Ziel U 21-EM: Ich bin jetzt zum ersten Mal hier und dachte nach dem schwierigen letzten Jahr bei Freiburg auch nicht daran, hier zu sein. Es ist schön, nach all der Zeit wieder auf dem Platz zu stehen. Ich schaue gerade, fit und gesund zu bleiben. Und ich versuche, mein Bestes zu geben, wenn ich spiele. In den letzten Spielen mit Freiburg habe ich es gut gemacht. Von daher schauen wir, was im nächsten Sommer passiert.

... Innenverteidiger-Idole: Ein Idol hatte ich nicht. Vorbilder zu meiner Zeit waren Mats Hummels und Jerome Boateng. In der heutigen Zeit finde ich Ruben Dias von Manchester City sehr gut. Alle drei Spieler können mit dem Ball etwas anfangen, und ich konnte mir vieles abschauen.