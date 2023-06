Trainer Kniat wechselt von Verl nach Bielefeld

Drittligist SC Verl und sein künftiger Ligakonkurrent Arminia Bielefeld haben sich auf einen Wechsel von Trainer Michél Kniat zur neuen Saison geeinigt. Gemeinsam mit Kniat, der die Verler Mannschaft im Februar 2022 übernommen und zweimal in Folge zum Klassenverbleib geführt hatte, wird auch Co-Trainer Daniel Jara den Verein verlassen und zum Absteiger aus der 2. Bundesliga wechseln.

"Mitch und sein Team haben in ihrer Zeit in Verl Großartiges geleistet", sagt Verls Sportvorstand Raimund Bertels. "Zunächst den nahezu sicheren Abstieg aus der 3. Liga verhindert und in der Folgesaison den souveränen und frühzeitigen Klassenverbleib erreicht. Da ein Trainertyp wie Mitch Begehrlichkeiten weckt und dazu auch, logischerweise, sehr ambitioniert ist, haben wir seinem Wunsch entsprochen und eine Einigung mit Arminia erzielt."

"Werde immer sehr gerne an Zeit in Verl zurückdenken"

Michél Kniat, der in Bielefeld die Nachfolge von Uwe Koschinat antritt und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben hat, meint zum Wechsel: "Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich hatte in Verl eine unglaublich intensive und schöne Zeit. Ich danke den Entscheidungsträgern beim Sportclub für die Freigabe und werde immer sehr gerne an die Zeit in Verl zurückdenken. Ich bin sicher, dass die Mannschaft auch kommende Saison überzeugen wird."

Michael Mutzel, neuer Sport-Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld, erklärt: "Mitch war in unserem ersten Gespräch direkt Feuer und Flamme für die Aufgabe. Er bringt genau die Eigenschaften und die Begeisterung mit, die für das Profil des neuen Arminia-Cheftrainers wichtig sind: Eine klare Spielidee mit viel Ballbesitz, hohem Pressing und offensiver Ausrichtung, absolute Begeisterung für die Arbeit mit jungen Spielern und das Heranführen von Talenten aus dem Nachwuchs sowie eine tiefe Kenntnis der 3. Liga. Durch seine positive Art und seine überzeugende Ansprache wird er nach meiner Auffassung alle im Team erreichen."

[mspw]