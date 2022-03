Topspiel im Süden: Haching empfängt VfB

Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter: Mehr Topspiel geht nicht, wenn sich am heutigen Mittwoch (ab 18 Uhr) die U 17-Teams des VfB Stuttgart und der SpVgg Unterhaching in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga gegenüberstehen. Mit einem Sieg könnten die Gäste (42 Zähler) den noch ungeschlagenen VfB-Nachwuchs (44 Punkte) von der Spitze verdrängen. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonverlauf: Mit neun Punkten aus den ersten drei Partien erwischte die SpVgg Unterhaching einen optimalen Auftakt in die Saison 2021/2022. Auf die erste Niederlage in der vierten Begegnung gegen den SC Freiburg (2:4) antwortete der Nachwuchs des Bayern-Regionalligisten mit beeindruckenden sechs Siegen hintereinander. Ohne Zählbares blieb die SpVgg sonst nur noch gegen die TSG Hoffenheim (1:4), die beiden Begegnungen vor der Winterpause wurden wieder gewonnen. Auch in den drei Begegnungen im Jahr 2022 bei Mainz 05 (3:2), bei der SV 07 Elversberg (1:0) und gegen den FSV Frankfurt (3:2) sprang die optimale Ausbeute heraus. Trotz einer weniger absolvierten Partie liegen die Hachinger bereits sieben Punkte vor dem drittplatzierten 1. FSV Mainz 05. Nur zwei Zähler trennen die SpVgg vom Spitzenreiter VfB Stuttgart. Für die Schwaben begann die Saison mit einem 1:1 gegen den FC Ingolstadt 04. Mit insgesamt zehn Siegen hintereinander übernahm der VfB aber schnell die Tabellenführung in der Staffel Süd/Südwest. Neben dem FCI gelang es sonst nur noch dem 1. FSV Mainz 05 (1:1), gegen die Stuttgarter etwas Zählbares mitzunehmen. Das Jahr 2021 endete für den VfB mit einem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim. Seit der Winterpause holten auch die Stuttgarter die Maximalausbeute von neun Zählern aus drei Partien. Mit erst 15 Gegentreffern stellt der Bundesliga-Nachwuchs nicht nur die beste Defensive der Liga. 55 Tore bedeuten auch offensiv den höchsten Wert.

Die Trainer: Für die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart ist Trainer Markus Fiedler seit sechs Jahren tätig. Seit Sommer 2020 ist 36 Jahre alte A-Lizenzinhaber für die U 17-Nachwuchstalente verantwortlich. Zuvor arbeitete er für den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim, war dort Assistent des damaligen U 17-Trainers Jens Rasiejewski. Fiedlers Trainerkarriere begann beim baden-württembergischen Oberligisten SGV Freiberg, bei dem er ebenfalls die U 17 betreute. Die U 17 der SpVgg Unterhaching wird bereits seit Sommer 2018 von Marc Unterberger betreut. Als Trainer ist der 33-Jährige bereits seit 2010 beim ehemaligen Bundesligisten tätig. Die B-Junioren führte er bislang immer zum Klassenverbleib in der höchsten Spielklasse. Zusätzlich ist Unterberger auch Cheftrainer des Hachinger Nachwuchsleistungszentrums. Dabei kümmert er sich unter anderem um die Personal- und Kaderplanung für alle Juniorenteams.

Die Bilanz: Die U 17-Teams der SpVgg Unterhaching und des VfB Stuttgart standen sich seit der Einführung der B-Junioren-Bundesliga im Jahr 2007 bislang in elf Ligaduellen gegenüber. Dabei spricht die Bilanz mit zehn Siegen und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 37:7 klar für die Stuttgarter. Die Gäste aus der Münchner Vorstadt warten also noch auf ihren ersten Dreier gegen die Schwaben. Während der VfB als Gründungsmitglied ununterbrochen in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse vertreten ist, mischen die Hachinger erst seit 2016 dauerhaft in der B-Junioren-Bundesliga mit. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb fand das bislang jüngste Aufeinandertreffen beider Vereine am 10. November 2019 statt. Der heutige Stuttgarter U 19-Spieler Thomas Kastanaras schoss den VfB mit einem Doppelpack zu einem 2:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Unterhaching.

Die Nationalspieler: Für einige Spieler kommt es nur wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Liga zu einem Wiedersehen - dann aber in demselben Team: Mit Torhüter Dennis Seimen, Samuele di Benedetto, Laurin Ulrich und Alexandre Azevedo stehen gleich vier Akteure des VfB Stuttgart im Aufgebot der deutschen U 17-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikation in Schottland (17. bis 30. März). Außerdem wurde noch Luca Raimund von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister auf Abruf nominiert. Alexandre Azevedo erzielte am zurückliegenden Wochenende gegen den FC Bayern München (5:1) seinen fünften Saisontreffer. Sogar einen Doppelpack schnürte Unterhachings Torjäger Maurice Krattenmacher am vergangenen Spieltag. Nach der Partie gegen den FSV Frankfurt (3:2) kommt der Offensivspieler bereits auf 21 Saisontreffer. Damit führt er - gemeinsam mit Can Uzun vom 1. FC Nürnberg - die Torschützenliste der Staffel Süd/Südwest an. Auch Krattenmacher gehört in Schottland zum Aufgebot der U 17-Nationalmannschaft. Zum Kader der U 16-Auswahl des DFB für zwei Länderspiele gegen Italien (26. und 29. März) gehören die Stuttgarter Eliot Bujupi (zwei Treffer beim 5:1 gegen Bayern München) und Laurin Preuß sowie Unterhachings Torhüter Konstantin Heide (auf Abruf).

Die Stimmen: "Mit dem 5:1 gegen den FC Bayern konnten wir zusätzliches Selbstvertrauen tanken", erklärt VfB-Trainer Markus Fiedler im Gespräch mit DFB.de. "Wir haben attraktiven Fußball mit gelungenen Kombinationen und sehr vielen guten Offensivaktionen gezeigt. Die SpVgg Unterhaching ist für mich die Überraschung in dieser Saison. Wir treffen auf einen sehr geschlossen auftretenden Gegner, der sehr diszipliniert spielt und mit Maurice Krattenmacher einen Toptorjäger in seinen Reihen hat. Wir haben Respekt, aber in Anbetracht unserer dominanten Leistung gegen die Bayern bin ich guter Dinge." Marc Unterberger, Trainer der SpVgg Unterhaching, meint gegenüber DFB.de: "Auf uns kommt mit dem VfB Stuttgart ein Gegner zu, der aus meiner Sicht zu den drei besten U 17-Mannschaften in Deutschland gehört. Es ist eine super Situation für uns, als SpVgg Unterhaching ein solches Topspiel zu bestreiten. Wir werden unser Leistungslimit und auch ein wenig Glück benötigen. Die Rolle als Herausforderer nehmen wir aber gerne an."

Die personelle Situation: Beim Tabellenführer VfB Stuttgart kehrt Innenverteidiger Paulo Fritschi nach seiner Knieverletzung in den Kader zurück. Da auch Mittelfeldspieler Laurin Ulrich, der zuletzt für die U 19 am Ball war, und Kapitän Jan-Carlo Simic, der gegen den FC Bayern eine Gelb-Rotsperre absitzen musste, wieder zur Verfügung stehen, kann Trainer Markus Fiedler auf drei weitere U-Nationalspieler zurückgreifen. Die SpVgg Unterhaching kann im Spitzenspiel ihre Bestbesetzung aufbieten. "An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an den VfB Stuttgart, der uns bei der Verlegung der Partie entgegengekommen war", sagt Marc Unterberger. "Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ansetzung hatten wir elf Corona-Fälle. Jetzt ist alles für ein Spiel auf hohem Niveau angerichtet."

