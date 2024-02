Tickets für Länderspiele gegen Italien

Auf die U 16-Nationalmannschaft wartet ein weiterer Länderspiel-Doppelpack: Am Freitag, 22. März (ab 18 Uhr), und am Montag, 25. März (ab 11 Uhr), trifft das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister im framas Stadion in Pirmasens auf Italien. Tickets für die Testspiele sind ab sofort hier erhältlich.

Die beiden Aufeinandertreffen mit den Italienern sind in der laufenden Saison die Länderspiele zehn und elf für den Jahrgang. Bislang stehen sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche.

Tickets kosten sieben Euro für einen Sitzplatz der Kategorie 1 (ermäßigt fünf Euro), sechs Euro für einen Sitzplatz der Kategorie 2 (ermäßigt vier Euro) sowie fünf Euro für einen Stehplatz (ermäßigt drei Euro). Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die zwei Euro pro Person kosten. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung zahlen drei Euro. Das Stadion öffnet an beiden Spieltagen 60 Minuten vor dem Anpfiff.