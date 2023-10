SV Sandhausen: Jens Keller neuer Cheftrainer

Einen Tag nach der Freistellung von Danny Galm hat der Drittligist SV Sandhausen seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Jens Keller übernimmt das Team, das nach zwölf Spieltagen mit 16 Punkten den elften Tabellenplatz belegt und sieben Zähler von Rang drei entfernt ist, mit sofortiger Wirkung. Seinen Einstand gibt der 52 Jahre alte Fußball-Lehrer am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) im Gastspiel bei der U 23 von Borussia Dortmund. Bei der Spieltag-Pressekonferenz vor der Partie soll Keller offiziell vorgestellt werden.

Der frühere Bundesligaprofi war während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den VfB Stuttgart, TSV 1860 München, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am Ball. Als Cheftrainer arbeitete er für den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 als Cheftrainer in der Bundesliga, beim 1. FC Union Berlin, FC Ingolstadt 04 und zuletzt beim 1. FC Nürnberg (bis Juni 2020) in der 2. Bundesliga. Sandhausen ist Kellers erste Station in der 3. Liga.

Sportdirektor Imhof: "Qualität unter Beweis gestellt"

"Wir sind froh, dass wir Jens Keller für den SVS verpflichten konnten", sagt Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof. "Er ist ein Trainer, der seine Qualität bei vorherigen Stationen bereits unter Beweis stellen konnte und auf umfangreiche Erfahrung in der Champions League sowie den beiden höchsten deutschen Spielklassen zurückgreifen kann. Wir sind davon überzeugt, dass uns Jens Keller auf einen erfolgreichen Weg führen wird."

Der gebürtige Stuttgarter Jens Keller selbst erklärt: "Zunächst möchte ich mich bei der Vereinsführung für das Vertrauen in meine Arbeit bedanken. Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und möchte nun so schnell wie möglich mit der Mannschaft auf dem Platz stehen."

[mspw]