SV Sandhausen: Danny Galm wird Cheftrainer

Der SV Sandhausen, der nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der nun bevorstehenden Saison 2023/2024 erstmals wieder in der 3. Liga an den Start gehen wird, hat einen neuen Cheftrainer: Danny Galm (37) wechselt von der U 19 des FC Bayern München an den Hardtwald. Co-Trainer wird Gerhard Kleppinger sein, der die Mannschaft im zurückliegenden Saisonfinale als Interimstrainer übernommen und betreut hatte.

Galm leitete betreute zuletzt zwei Jahre lang die U 19 des FC Bayern München, mit der er in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga und in der UEFA Youth League antrat. Neben dem internationalen Jugendfußball kennt Galm auch die Region, denn der ausgebildete Fußball-Lehrer war vor seiner Zeit in München als Jugendtrainer der TSG Hoffenheim fünf Jahre im Einsatz.

Zu Beginn seiner aktiven Karriere wurde Galm beim TSV 1860 München und beim VfB Stuttgart ausgebildet, ehe der Stürmer bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt eingesetzt wurde und beim FC Energie Cottbus landete (2008/2009). Von dort ging es über die Stuttgarter Kickers II zur zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in die Regionalliga West. Nach einigen Jahren bei der SpVgg Neckarelz beendete der im unterfränkischen Miltenberg geborene Galm seine aktive Karriere beim SV Viktoria Aschaffenburg, um in Neckarelz zwischen 2013 und 2016 seine ersten Schritte als Trainer der U 19 zu gehen.

"Als Fußballfachmann einen Namen gemacht"

"Danny ist ein junger Trainer, der sich als Fußballfachmann beim FC Bayern München einen Namen machen konnte", sagt Sandhausens neuer Sportdirektor Matthias Imhof. "Er besitzt die Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln, und passt daher optimal zum Weg, den wir beim SV Sandhausen gehen wollen. Gerhard Kleppinger, der mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Verein einnimmt, wird dem SVS als Co-Trainer erhalten bleiben."

Danny Galm meint: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe. Als Präsident Jürgen Machmeier und Matthias Imhof auf mich zugekommen sind, war ich sofort angetan, diese Mission anzugehen. Ich komme aus der Gegend, bin nicht weit entfernt großgeworden. Ich weiß also, wie sich dieser Verein anfühlt und welche Hoffnungen und Erwartungen bestehen. Ich blicke auf fast zehn Jahre als Trainer im Jugendfußball zurück und habe bei Bayern München zuletzt ganz wichtige Erfahrungen gesammelt, die mich noch weiter reifen ließen. Ich bin bereit für Sandhausen und voller Vorfreude, auf alles, was nun kommt."

