Spieltage 9 bis 12 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern die Spieltage 9 bis 12 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Anstoßzeiten aller Partien bis zum 22. Oktober fest.

Der 9. Spieltag am 3. und 4. Oktober ist der zweite Wochenspieltag der laufenden Saison. Der Dienstag umfasst dabei fünf Spiele ab 19 Uhr. Am Mittwoch werden - ebenfalls um 19 Uhr - nur vier Partien angepfiffen. Das Ruhrpottderby zwischen der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg ist in Abstimmung mit beiden Klubs auf Mittwoch, 27. September (ab 19 Uhr), vorverlegt worden. Der Grund ist das Heimspiel des BVB in der Champions League gegen den AC Mailand, das von der UEFA für Mittwoch, 4. Oktober, angesetzt worden ist und sich daher mit dem ursprünglich geplanten Termin der Drittligapartie im angrenzenden Stadion Rote Erde überschneiden würde.

BVB II gegen Essen im Signal Iduna Park

Den 10. Spieltag in der 3. Liga eröffnen am Freitag, 6. Oktober, der SV Sandhausen und SSV Ulm Fußball. Am Samstag folgen unter anderem die Begegnung der früheren Europapokal-Teilnehmer TSV 1860 München und Dynamo Dresden sowie das Westfalenduell Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund II (beide 14 Uhr). Das Nachmittagsspiel um 16.30 Uhr bestreiten der FC Erzgebirge Aue und 1. FC Saarbrücken. Die Ansetzungen der Partien Hallescher FC gegen SC Preußen Münster (16.30 Uhr) und FC Ingolstadt gegen SSV Jahn Regensburg (19.30 Uhr) für Sonntag folgen jeweils verbindlichen Vorgaben der Sicherheitsbehörden.

Der 11. Spieltag beginnt mit einem weiteren Derby. Borussia Dortmund II empfängt dabei am Freitag, 13. Oktober, Rot-Weiss Essen im Signal Iduna Park. Am Samstag gastiert Waldhof Mannheim ab 16.30 Uhr bei Arminia Bielefeld. Das Dreierpaket am Sonntag, 15. Oktober, bilden die Begegnungen SSV Ulm gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr), Preußen Münster gegen 1860 München (16.30 Uhr) und 1. FC Saarbrücken gegen MSV Duisburg (19.30 Uhr). Auch diese Sonntagsansetzungen ergeben sich aus den Vorgaben der Sicherheitsbehörden.

Am 12. Spieltag ist Borussia Dortmund II erneut freitags im Einsatz (20. Oktober), diesmal bei Waldhof Mannheim. Am Samstag ab 14 Uhr trifft Dynamo Dresden auf Preußen Münster, der FC Ingolstadt freut sich auf die SpVgg Unterhaching. Um 16.30 Uhr tritt Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld beim MSV Duisburg an.

So sieht der neue Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen grundsätzlich jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

[jb]