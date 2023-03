Spieltage 30 bis 34 terminiert

Die 3. Liga nähert sich dem letzten Drittel der Saison. Der DFB hat nun die Spieltage 30 bis 34 zeitgenau angesetzt. Die Terminierungen der restlichen Spieltage sollen Ende März folgen.

Der 30. Spieltag beginnt am Freitag, 31. März, mit einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller. Das aktuelle Schlusslicht SV Meppen ist bei der SpVgg Bayreuth zu Gast. Die Sonntagsspiele lauten VfL Osnabrück – Dynamo Dresden und 1. FC Saarbrücken – Waldhof Mannheim. Beide Ansetzungen folgen Vorgaben der zuständigen Sicherheitsbehörden. Ähnliches gilt für das Heimspiel des FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München, das am Montag, 3. April ausgetragen wird.

Kein Spiel an Karfreitag

Der 31. Spieltag beinhaltet wegen des Karfreitags keine Freitagspartie. Dafür werden drei Begegnungen am Ostersonntag, 9. April, ausgetragen, darunter das Gastspiel des 1. FC Saarbrücken beim FSV Zwickau. Tags zuvor kommt es unter anderem zu den Duellen 1860 München – VfL Osnabrück, Dynamo Dresden – Rot-Weiss Essen und Hallescher FC – Erzgebirge Aue. Am Ostermontag empfängt Spitzenreiter SV Elversberg den FC Viktoria Köln.

Der 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden läuten am Freitag, 14. April, den 32. Spieltag ein. Das Gastspiel der SV Elversberg in Osnabrück gehört zum Sechserpack des Samstags. Rot-Weiss Essen trifft sonntags zuhause auf Waldhof Mannheim, ehe Viktoria Köln erneut am Montagabend gefragt ist, diesmal im heimischen Sportpark Höhenberg gegen den MSV Duisburg.

Sonntagsdreierpack am 34. Spieltag

Der 33. Spieltag beschert freitags (21. April) die Begegnung zwischen dem Halleschen FC und VfL Osnabrück. Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun, der TSV 1860 München mit der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden mit dem SV Waldhof Mannheim.

Drei Sonntagsspiele und dafür keine Partie am Montag gibt es am 34. Spieltag. Der sonntägliche Dreierpack am 30. April hat es dabei in sich. Saarbrücken empfängt 1860 München, Rot-Weiss Essen den Mitaufsteiger VfB Oldenburg, während der FSV Zwickau in Osnabrück zu Gast ist. Am 1. Mai wird in den Profiligen der Männer nicht gespielt.

Festes Spieltagsformat

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem festen Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[jb]