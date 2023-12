Spieltage 22 bis 30 in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 22 bis 30 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. In diesem Zuge sind auch zwei Nachholspiele neu terminiert worden. Damit stehen die Anstoßzeiten aller Partien bis zum 17. März fest.

Das Nachholspiel zwischen TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen wird am Dienstag, 6. Februar, ausgetragen (ab 19 Uhr). Eine Woche später (Dienstag, 13. Februar) wird die Begegnung zwischen Borussia Dortmund II und SC Preußen Münster nachgeholt, die am vergangenen Mittwoch kurzfristig abgesagt werden musste.

Der 22. Spieltag ist ein Wochenspieltag, an dem wie gewohnt jeweils fünf Spiele am Dienstag und Mittwoch (23./24. Januar) um 19 Uhr angepfiffen werden. Zum Programm am Mittwoch gehören unter anderem das Duell zwischen dem FC Ingolstadt und Preußen Münster sowie die Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und Erzgebirge Aue.

Dortmund II gastiert bei Dynamo Dresden

Der 23. Spieltag beginnt am Freitagabend, 26. Januar, mit der Partie zwischen dem Hallescher FC und Waldhof Mannheim. Am Samstag um 14 Uhr empfängt Viktoria Köln den Aufsteiger SpVgg Unterhaching und der SC Verl tritt auswärts gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg an. Die Partien SC Preußen Münster - Rot-Weiss Essen (13.30 Uhr) und Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II (19.30 Uhr) sind aufgrund entsprechender Vorgaben der Sicherheitsbehörden für Sonntag terminiert.

Am 24. Spieltag ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund bereits wieder am Freitag gegen den 1. FC Saarbrücken im Einsatz. Das Programm am Samstag umfasst unter anderem die Partien Erzgebirge Aue gegen 1860 München sowie das Gastspiel des SSV Ulm beim VfB Lübeck (jeweils ab 14 Uhr). Das Dreierpaket am Sonntag, 3. Februar, bilden die Begegnungen FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr), Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster (16.30 Uhr) und MSV Duisburg gegen SSV Jahn Regensburg (19.30 Uhr). Die Ansetzungen für Sonntag ergeben sich hierbei erneut aus Sicherheitsvorgaben.

Der 25. Spieltag in der 3. Liga wird mit einem NRW-Duell eröffnet. Der FC Viktoria Köln empfängt dabei am Freitag, 9. Februar, Borussia Dortmund II (19 Uhr). Am Samstag ab 14 Uhr folgen unter anderem die Begegnungen der früheren Bundesligisten SSV Ulm und Waldhof Mannheim sowie Preußen Münster gegen den SV Sandhausen. Zum Abschluss des Spieltags duellieren sich am Sonntag (19.30 Uhr) der 1. FC Saarbrücken und die SpVgg Unterhaching.

Bielefeld empfängt Unterhaching

Die Auftaktpartie des 26. Spieltags am Freitag, 16. Februar, absolvieren der FC Ingolstadt und SC Freiburg II. Wie schon in der Woche zuvor ist Arminia Bielefeld Teil des Nachmittagsspiels am Samstag (16.30 Uhr). Die Westfalen empfangen die SpVgg Unterhaching. Abgeschlossen wird das Wochenende von den drei Sonntagsspielen Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr), Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden (16.30 Uhr) sowie 1860 München gegen den Hallescher FC (19.30 Uhr). Allen drei Ansetzungen liegen entsprechende Sicherheitsvorgaben zugrunde.

Den Auftakt zum 27. Spieltag macht am Freitag, 23. Februar, der SC Preußen Münster zu Hause gegen den MSV Duisburg (19 Uhr). Am Samstag messen sich unter anderem Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen (14 Uhr), SSV Jahn Regensburg und Erzgebirge Aue (14 Uhr) sowie der SSV Ulm und der FC Ingolstadt (14 Uhr). Am Sonntag gastiert der VfB Lübeck beim Halleschen FC (13.30 Uhr), der 1. FC Saarbrücken empfängt Arminia Bielefeld (16.30 Uhr). Den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung zwischen SC Freiburg II und Waldhof Mannheim (19.30 Uhr).

Den Startschuss zum 28. Spieltag geben der SV Sandhausen und die zweite Mannschaft vom SC Freiburg am Freitag, 1. März (19 Uhr). Am Samstag stehen unter anderem die Begegnungen Rot-Weiss Essen gegen SpVgg Unterhaching (16.30 Uhr), VfB Lübeck gegen 1. FC Saarbrücken (14 Uhr) und Erzgebirge Aue gegen SC Preußen Münster auf dem Plan.

Ruhrpott-Duell am 30. Spieltag

Der 29. Spieltag wird am Freitag, 8. März, von Dynamo Dresden und dem TSV 1860 München eröffnet (19 Uhr). Das Samstagsprogramm beinhaltet unter anderem das Gastspiel des FC Ingolstadt beim SSV Jahn Regensburg (14 Uhr) und das Duell zwischen Aufsteiger SC Preußen Münster und dem Halleschen FC (16.30 Uhr). Zum Abschluss des Spieltags stehen sich am Sonntag (19.30 Uhr) der SSV Ulm und der SV Sandhausen gegenüber.

Am 30. Spieltag gehört der Freitagabend, 15. März, dem SV Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld (19 Uhr). Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun (14 Uhr), während Viktoria Köln sich bei Erzgebirge Aue (14 Uhr) beweisen muss. Am Sonntag gastiert Borussia Dortmund II im Ruhrpott-Duell bei Rot-Weiss Essen (13.30 Uhr) - eine weitere Ansetzung, die sich aus Sicherheitsvorgaben ergibt.

FAQ: Das ist beim Spielplan und den Spielansetzungen der 3. Liga zu beachten

So sieht der Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es seit dieser Saison kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

fünf Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

drei Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

[dfb]