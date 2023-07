Spieltage 2 bis 8 zeitgenau terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 2 bis 8 in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Anstoßzeiten aller Partien bis zum 1. Oktober fest. Die Spieltage 9 bis 12 werden voraussichtlich Anfang September terminiert.

Nach dem 2. Spieltag (18. bis 20. August), der samstags um 14 Uhr das Derby zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Preußen Münster beinhaltet, geht die 3. Liga in ihre erste englische Woche der Saison. Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. August, werden im Rahmen des 3. Spieltags jeweils fünf Spiele um 19 Uhr angepfiffen. Der 4. Spieltag schließt sich unmittelbar ab Freitag, 25. August, an, wird dabei eröffnet von der Partie des MSV Duisburg gegen den Aufsteiger SSV Ulm (ab 19 Uhr).

Im Anschluss an den 5. Spieltag (1. bis 3. September) legt die 3. Liga aufgrund der Länderspielperiode eine zweiwöchige Pause ein, ehe es vom 15. bis 17. September weitergeht. Zu den Highlights im September gehören die Partien 1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim (Samstag, 23. September, 14 Uhr) und Dynamo Dresden gegen FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 24. September, 19.30 Uhr) am 7. Spieltag. Auch am 8. Spieltag ist Dresden sonntags im Einsatz, diesmal auswärts bei Rot-Weiss Essen und bereits um 13.30 Uhr (1. Oktober).

So sieht der neue Regelspieltag in der 3. Liga aus

Das Spieltagsformat hat sich gegenüber der vorangegangenen Medienrechte-Periode verändert. In der 3. Liga gibt es nun kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

Saisonstart am 4. August in Halle

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Live-Partnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

Der Startschuss in die Saison 2023/2024 der 3. Liga fällt am Freitag, 4. August, mit der Begegnung zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport). Der DFB verzichtet dabei als Ligaträger bewusst auf jegliche Eröffnungszeremonie und Begleitprogramm. Im Mittelpunkt steht Fußball pur. Den Rahmen für die einlaufenden Mannschaften werden allein der Meisterpokal und der Banner der 3. Liga im Mittelkreis bilden.

[jb]