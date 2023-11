Spanien-Reise: Balitsch nominiert U 18-Kader

U 18-Cheftrainer Hanno Balitsch hat sein Aufgebot für die Länderspielreise nach Spanien bekanntgegeben. Die U 18-Nationalmannschaft trifft in der Pinatar Arena in Alicante am 15. November (ab 15 Uhr) auf die Tschechische Republik und am 20. November (ab 12 Uhr) auf Portugal. Der Kader umfasst 23 Spieler, 16 Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Tschechien und Portugal sind für unseren mit zahlreichen Debütanten besetzten Kader zwei hervorragende Gradmesser", sagt Balitsch, der die neue U 18 in Spanien zum ersten Mal bei einem offiziellen Länderspiel als Chefcoach an der Seitenlinie betreuen wird. In der vergangenen Saison war der ehemalige Nationalspieler noch Co-Trainer der deutschen U 20.

Die beiden Partien sind zugleich der Jahresabschluss. Der DFB-Nachwuchs trifft sich erst im März wieder zu einem Lehrgang mit zwei Länderspielen. Die Gegner stehen noch nicht fest.