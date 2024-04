SFV sucht Servicemitarbeiter-Restaurant (m/w/d)

Inmitten des Abtnaundorfer Parks und drei Kilometer vom Leipziger Zentrum entfernt, befindet sich das Areal der Sportschule "Egidius Braun". Unter dem Dach des Sächsischen Fußball-Verbandes bietet das in den vergangenen zwei Jahren komplett sanierte Sport- und Tagungshotel der Sportschule seinen Gästen den perfekten Rahmen für Tagungen, Weiterbildungen sowie für Sportveranstaltungen - und das in einem Umfeld, welches bereits Nationalmannschaften und Bundesligisten für ihre Vorbereitungen nutzten.

Ab sofort suchen wir Dich als

Servicemitarbeiter - Restaurant (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit mögl. (40 Stunden/Woche).

So würdest du dich beschreiben/das bringst du mit

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Hotel/ Gastronomie oder hast bereits in vergleichbarer Position Erfahrungen gesammelt

Du hast das "Gastgeber - Gen" aus Leidenschaft verbunden mit selbständiger und dienstleistungsorientierter Arbeitsweise

Du bist flexibel und offen für Wochenend- und Feiertagsarbeit

Du verfügst über gute Umgangsformen, ein gepflegtes Äußeres, sowie offenes und herzliches Auftreten gegenüber unseren Gästen und Mitarbeitern

Du punktest durch deine motivierende Persönlichkeit, eine natürliche Ausstrahlung, bist teamfähig, verantwortungsbewusst und überzeugst durch deine Sozialkompetenz

… und zu guter Letzt hast du Bock auf den Sport und "frische Service-Ideen" im neu sanierten Hotel

Deine Aufgaben

Durchführung bei der Organisation eines reibungslosen Serviceablaufes

optimale Zusammenarbeit mit allen relevanten Bereichen des Hauses

Reklamations- und Kassenmanagement

Durchführung aller Aufgaben unter Berücksichtigung der Anforderungen der aktuellen Hygiene-Standards, sowie des Allergen-Managements

Du unterstützt bei Events in der Vor- und Nachbereitung

... und das erwartet dich bei uns

Wir sind ein harmonisches Team in einem sportlichen Umfeld

Wir bieten kurze Entscheidungswege mit Raum für eigene Ideen und aktives Mitgestalten

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag inklusive Sonderzahlungen in Anlehnung an den TVÖD Bund

Mindestens 28 Tage Urlaub und Sonderurlaubstage bei besonderen Ereignissen

Verlässliche Dienstplangestaltung im 2-Schicht System

Täglich frisches Personalessen zu fairen Preisen

Jobticket und gute Anbindung an den ÖPNV oder kostenlosen Parkplatz vor Ort

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Du brauchst kein langes Anschreiben! Sende uns ganz unkompliziert Lebenslauf und Zeugnisse gerne direkt per Mail an bewerbung@sfv-online.de oder Sächsischer Fußball-Verband e.V., Michael Hepner, Abtnaundorfer Straße 47, 04347 Leipzig. Wir melden uns in wenigen Tagen bei Dir.

