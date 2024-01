Schiedsrichter starten in Rückrunden-Vorbereitung

Die Elite-Schiedsrichter sind in Lagos angekommen, wo heute das jährliche Winter-Trainingslager der DFB-Schiris beginnt. An der Algarveküste im Süden Portugals bereiten sich die 24 Unparteiischen der Bundesliga, ihre 35 Assistenten sowie die 16 Referees der 2. Bundesliga bis zum kommenden Montag unter optimalen Bedingungen auf die Rückrunde vor.

Auf dem einwöchigen Programm steht eine Mischung aus Theorie und Praxis – neben mehreren Trainingseinheiten sind auch Seminare mit verschiedenen Themenschwerpunkten wie Handspiel, Unsportlichkeiten und Abseits geplant. Athletiktrainer Johannes Egelseer sorgt dafür, dass die Aktiven körperlich fit in die zweite Saisonhälfte starten.

Fröhlich: "Schiedsrichter und Assistenten bestmöglich vorbereiten"

Die Verantwortlichen der Sportlichen Leitung, Peter Sippel (Bundesliga), Rainer Werthmann (2. Bundesliga), Jan-Hendrik Salver (Assistenten) und Dr. Jochen Drees (Video-Assistenten), blicken auf den bisherigen Verlauf der aktuellen Spielzeit zurück. Fußballtrainer Frank Kramer und DFB-Lehrwart Lutz Wagner zählen ebenfalls zu den Referenten.

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, freut sich auf sein letztes Winter-Trainingslager, bevor er den Chefposten am 1. Juli an Knut Kircher weitergibt: "In dieser Woche wird es vor allem um die Aufarbeitung der bisherigen Saison gehen. Dabei spielt das Zusammenspiel von Schiedsrichtern und Video-Assistenten eine große Rolle. In der inhaltlichen Vorbereitung wurde auch die Expertise von Trainern und aus der DFL mit einbezogen. Darüber hinaus wird viel für die Athletik und Fitness getan, mit täglich zwei Trainingseinheiten und intensiver physiotherapeutischer Nachbearbeitung. Ziel ist es, dass die Schiedsrichter und Assistenten bestmöglich vorbereitet ins Fußballjahr 2024 starten."