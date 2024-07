Sarai Linder: "Den Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern"

Die Frauen-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz qualifiziert, muss aber noch zwei Qualifikationsspiele absolvieren. Gegen Gastgeber Island am Freitag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Reykjavik und gegen Österreich am Dienstag in Hannover haben die Spielerinnen die Gelegenheit, sich auf die Olympischen Spiele in Frankreich vorzubereiten. Im DFB.de-Interview spricht die Neu-Wolfsburgerin Sarai Linder (24) darüber.

DFB.de: Sie hatten Anfang der Woche eure Einkleidung für Olympia und anschließend ein Abendessen mit weiteren Olympia-Teams. Wie fanden Sie diesen Auftakt?

Sarai Linder: Der Auftakt war sehr schön. Schon die Ankunft in der großen Messehalle in Düsseldorf war beeindruckend. Das Einkleiden hat dann sehr lange gedauert, weil man alles einmal anprobiert hat, aber es hat Spaß gemacht. Und auch der Abend mit den Athlet*innen aus anderen Sportarten war sehr schön. Wir hatten einen spannenden Austausch. Es ist einfach interessant, von den anderen zu hören, wie sie trainieren und sich vorbereiten. Aber auch was für einen Weg die Athlet*innen auf sich nehmen, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das könnte man gerne öfter machen!

DFB.de: Wie würden Sie die aktuelle Dynamik im Team beschreiben?

Linder: Das Klima im Team ist derzeit richtig gut. Wir kommunizieren sehr offen und sehr viel miteinander. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Es hilft, alles sofort ansprechen zu können und gemeinsam Lösungen zu finden. Jede*r im Team ist offen für Kritik, das stärkt uns enorm.

DFB.de: Mit welchem Gefühl gehen Sie in die abschließenden EM-Qualifikationsspiele?

Linder: Wir sind gut vorbereitet. Im Abschlusstraining werden wir sicherlich noch einmal die ein oder andere Szene durchgehen. Insgesamt fühlen wir uns aber alle sehr gut und freuen uns drauf. Unser Ziel ist es natürlich, beide Spiele zu gewinnen und so unser Selbstbewusstsein für die Olympischen Spiele weiter zu stärken.

DFB.de: Wie wichtig sind diese beiden Spiele für die Olympia-Vorbereitung? Und wie können die Spiele vor heimischer Kulisse noch einmal Rückenwind für Frankreich geben?

Linder: Vor allem die heimische Atmosphäre und die Vorfreude der Fans geben uns definitiv einen Schub. In den Spielen können wir unsere Abläufe, ob im Pressing oder im allgemeinen Spielaufbau, noch einmal verfeinern.

DFB.de: Sie hatten kürzlich ein öffentliches Training und standet für Autogramm- und Selfiewünsche bereit. Wie wichtig ist der Mannschaft der Rückhalt der Fans?

Linder: Es heißt ja nicht ohne Grund der zwölfte Mann beziehungsweise die zwölfte Frau. Von daher sind die Fans natürlich super wichtig. Sie geben Rückhalt, und wenn es mal nicht so läuft, wird man von außen zusätzlich gepusht. Wir waren alle überwältigt von den vielen Menschen, die beim öffentlichen Training in Düsseldorf zugeschaut haben. Danach haben wir uns Zeit genommen, Autogramme zu schreiben, und es hat einfach kein Ende genommen. Wir hoffen, dass wir ihnen - wie sie uns - ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.

DFB.de: Es sind bereits mehr als 35.000 Tickets fürs Heimländerspiel gegen Österreich verkauft. Was bedeutet Ihnen das?

Linder: Es ist einfach schön zu sehen, dass uns so viele Menschen vor Ort im Stadion unterstützen wollen. 35.000 verkaufte Tickets sind schon jetzt eine beeindruckende Zahl. Wir freuen uns auf jede und jeden einzelnen - und auf alle, die noch dazukommen.

[vt]