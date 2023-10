Sandhausen stellt Trainer Galm frei

Nur wenige Stunden nach dem 2:2 gegen den SC Verl am 12. Spieltag in der 3. Liga hat der SV Sandhausen seinen Cheftrainer Danny Galm mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 37 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte das Team erst vor Saisonbeginn übernommen und belegt nach zuletzt drei Partien ohne Sieg mit 16 Punkten einen Mittelfeldplatz. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga strebt jedoch den direkten Wiederaufstieg an.

"Wir hatten bis zuletzt an ein erfolgreiches Abschneiden unter Danny geglaubt", sagte Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof am Sonntag. "Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges ist die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet. Deshalb sehen wir uns nun zu diesem Schritt gezwungen. Ich wünsche Danny alles Gute und möchte mich für sein großes Engagement bedanken."

Der SV Sandhausen will im Laufe der Woche über die nächsten Schritte informieren. Am kommenden Samstag, 28. Oktober, ab 14 Uhr steht die Auswärtspartie bei der U 23 von Borussia Dortmund auf dem Programm.