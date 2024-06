Rückspiel in Gdynia: Zweites Duell mit Polen live im TV und Stream

Ein Sieg fehlt der Frauen-Nationalmannschaft noch, um das Ticket zur EM-Endrunde im Juli 2025 in der Schweiz vorzeitig zu buchen. Die erste Gelegenheit bietet sich in der EM-Qualifikation am Dienstag (ab 18 Uhr, live in der ARD) im zweiten Duell mit Gastgeber Polen in Gdynia. DFB.de hat die wichtigsten Fakten und Infos zum Spiel im FAQ.

Wo ist das Spiel gegen Polen live zu sehen?

Alle deutschen Partien der Qualifikation zur EM 2025 werden live in der ARD oder dem ZDF übertragen. Für das Gastspiel in Gdynia geht die ARD ab 17.45 Uhr auf Sendung. Es kommentiert Stephanie Baczyk, Analysen zum Spiel gibt es von Moderator Claus Lufen und Expertin Almuth Schult. Natürlich kann das Spiel auch online auf sportschau.de verfolgt werden.

Wie schaffen es die DFB-Frauen zur EM?

Die neue EM-Qualifikation wird über die UEFA Women's Nations League ausgespielt. Der einfachste Weg wäre einer der ersten beiden Plätze in der Gruppe mit Island, Polen und Österreich. Denn acht der 15 verfügbaren Tickets für die UEFA Women's EURO 2025 werden direkt über die Platzierungen in der Liga A vergeben. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams in den Gruppen A1 bis A4 sind sicher beim Turnier in der Schweiz dabei. Die Dritt- und Viertplatzierten Teams der Liga A sind für Playoffs qualifiziert und dort gesetzt, haben also definitiv eine weitere Chance auf die Qualifikation.

Wie ist die Lage in der deutschen Qualigruppe?

Blendend. Nach den Siegen in Österreich (3:2), gegen Island (3:1) und Polen (4:1) ist das DFB-Team mit den optimalen neun Punkten auf Kurs. Dahinter liegen die Österreicherinnen und Isländerinnen (4) schon fünf Zähler zurück. Polen liegt punktlos auf Rang vier und hat lediglich theoretische Chancen auf einen der ersten beiden Plätze.

Mit welchem Kader treten die DFB-Frauen an?

Bundestrainer Horst Hrubesch steht für das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 18 Uhr, live in der ARD) im polnischen Gdynia gegen Polen 22 der 23 Spielerinnen zur Verfügung. Abwehrspielerin Marina Hegering zog sich im ersten Vergleich mit den Polinnen eine Muskelblessur in der Wade zu.

Wie ist die Bilanz gegen Polen?

Die bisherigen fünf Länderspiele gegen Polen wurden sämtlich gewonnen und das mit einer Tordifferenz von 25:2 Treffern.

Wie geht es nach den Polen-Spielen weiter?

Bevor die DFB-Frauen mit den beiden anschließenden EM-Qualifikationsspielen in die Olympia-Vorbereitung startet, geht es für die Spielerinnen nach einer kräftezehrenden Saison erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Am 12. und 16. Juli steht der letzte besagte Doppelspieltag gegen Island und Österreich im Kampf um das EM-Ticket auf dem Plan. Das Olympische Fußballturnier in Paris startet für die DFB-Frauen am 25. Juli.

[dfb]