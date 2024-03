Rocco Reitz: "Ich will das umsetzen, was der Trainer von mir verlangt"

Reitz: "Mit großer Vorfreude zur U 21"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) das nächste EM-Qualifikationsspiel an. In Chemnitz trifft das Team von Chefcoach Antonio di Salvo auf die Auswahl des Kosovo. Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) und Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) sprechen über ihre Rollen und die Ambitionen im DFB-Team.

Rocco Reitz über...

... das Wiedersehen mit den Teamkollegen: Es ist immer schön die gleichaltrigen Mitspieler im Kreis der U 21-Nationalmannschaft wiederzusehen. Wir haben ein super Team aus erfahrenen und neu dazugekommen Spielern. Jungs wie Umut, die recht neu dabei sind, sind aufgeschlossen und fügen sich super ein.

... die Konkurrenzsituation im Mittelfeld: Wir sind in der Zentrale stark besetzt. Wir haben ein paar Spieler dabei, die sehr gut kicken können. Natürlich möchte ich so viel wie möglich spielen, am liebsten jede Sekunde.

... seine bevorzugte Position: Ich habe keine wirkliche Lieblingsposition. Ich will das umsetzen, was der Trainer von mir verlangt. Ob ich nun als Sechser oder auf der halblinken - oder halbrechten Achterposition spiele.

Umut Tohumcu über...

... seine Berufung in die U 21: Ich bin jetzt das erste Mal dabei und kam mit großer Vorfreude zum Team. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Rocco ist ja schon länger dabei, er gehört schon zu den Führungsspielern des Teams und ist einer meiner Ansprechpartner, wenn ich Fragen habe.

... seine Ambitionen im Team: Ich möchte mich reinspielen, mich beweisen und natürlich Minuten sammeln. Der Trainer entscheidet, wo er mich im Mittelfeld einsetzt.

.... die neuen Trikots der Nationalmannschaft: Ich finde die neuen Trikots richtig cool. Das Heimtrikot und das Auswärtstrikot sind mal was Neues. Ich denke, gerade im Sommer werden sie super aussehen.

