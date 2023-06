Regionalliga Südwest sucht Praktikant*in

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die RLSW Regionalliga Südwest GmbH für den Zeitraum von drei bis sechs Monaten

eine*n Praktikant*in zur Unterstützung der Geschäftsführung.

Die Regionalliga Südwest ist eine der erfolgreichsten und renommiertesten Fußball-Ligen in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 haben zahlreiche Mannschaften aus dem Verbandsgebiet der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in der Liga gespielt, dabei den Südwesten Deutschlands auf der 4. Spielklassenebene repräsentiert und sich nicht selten nachhaltig für den Aufstieg in die obersten drei Ligen entwickelt. Unsere Liga steht für spannenden Fußball, Emotionen und Leidenschaft auf und neben dem Platz.

Ab der kommenden Saison (2023/2024) wird der Spielbetrieb der Regionalliga Südwest erstmals über die neu gegründete RLSW Regionalliga Südwest GmbH organisiert. Wir bewegen uns dabei nach wie vor in einem spannenden Umstrukturierungsprozess, welchen wir gerne gemeinsam mit einer engagierten Praktikantin oder einem engagierten Praktikanten gestalten und beschreiten möchten.

Als Teil der RLSW Regionalliga Südwest GmbH hast Du die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zur Organisation und Umsetzung der Spiele und Events zu leisten und gleichzeitig an der Gestaltung dieser spannenden Veränderung mitzuwirken. Wir bieten ein dynamisches und lebhaftes Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten und Talente entfalten und weiterentwickeln kannst. Unsere Liga bietet talentierten Spielern eine Plattform, um sich zu beweisen und den Weg in den Profifußball einzuschlagen. Nutze auch Du diese Möglichkeit und trage dazu bei, dass die Regionalliga Südwest auch in Zukunft ein herausragender Bestandteil des deutschen Fußballs bleibt!

Deine Position

Unterstützung im Spielbetrieb der Spielklasse

Planung und Durchführung von Tagungen und Veranstaltungen

Mitarbeit beim Zulassungsverfahren (Lizensierung)

Mitarbeit bei der Vermarktung der Liga sowie der Weiterentwicklung unseres Streaming-Projekts

Korrespondenz mit Vereinen, Medien und Sponsoren

Eigenständige Projektarbeiten

Deine Aufstellung

Student*in Sportmanagement, der Sportwissenschaften, Sportkommunikation oder eines vergleichbaren Studiengangs

Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

Hohe Affinität zum Sport und insbesondere zum Fußball

Zielorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Teamfähig, dienstleistungsorientiert, fußballinteressiert, proaktiv

Ausgeprägte Anwenderkenntnisse im MS-Office

Unser Angebot

Einbindung in ein kollegiales Team mit einer offenen Kommunikation

Möglichkeit bei der Implementierung der RLSW Regionalliga Südwest GmbH mitzuwirken und einen spannenden Umstrukturierungsprozess mit zu begleiten

Ein angenehmes Arbeitsumfeld an der Sportschule Schöneck

Aktive Mitarbeit und Gewinnung von Erfahrungen in der Organisation des Fußballsports

Eine Vergütung der Praktikumstätigkeit

Kostenloses Mittagessen in unserer Kantine

Du willst die Weiterentwicklung der Regionalliga Südwest aktiv mitgestalten? Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail an:

RLSW Regionalliga Südwest GmbH

Herrn Jonas Ochs

Sepp-Herberger-Weg 2

76227 Karlsruhe

Jonas.Ochs@regionalliga-suedwest.de

[dfb]