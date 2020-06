Rahmenterminkalender: Relegation zur 2. Bundesliga am 7./11. Juli

Der DFB hat alle aktuell notwendigen Anpassungen im Rahmenterminkalender der laufenden Saison vorgenommen. Die Saison der Bundesliga und 2. Bundesliga endet demnach am Wochenende 27./28. Juni mit dem 34. Spieltag. Die 3. Liga soll ihren letzten Spieltag am 4. Juli austragen. Die Relegation zur 2. Bundesliga ist für Dienstag, 7. Juli, und Samstag, 11. Juli, angesetzt. Die Termine für die Relegationsspiele zur Bundesliga sind Donnerstag, 2. Juli, und Montag, 6. Juli.

Das Heimrecht für das Hinspiel in den Relegationen richtet sich in den Profispielklassen danach, welcher der jeweils beteiligten Klubs seine reguläre Saison zuerst abgeschlossen hat. In der Relegation zwischen dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga tritt daher im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren diesmal der Zweitligavertreter zunächst zuhause an. Im Rückspiel am 11. Juli ist der Drittligist Gastgeber. In der Relegation zur Bundesliga hat im Hinspiel der Bundesliga-16. Heimrecht. Noch nicht terminiert sind die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen den Vertretern der Regionalliga West und Nordost.

Der DFB-Pokal wird kommende Woche mit dem Halbfinale fortgesetzt. Am Dienstag, 9. Juni, trifft Regionalligist 1. FC Saarbrücken auf Bayer 04 Leverkusen. Tags darauf, am 10. Juni, gastiert Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München. Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen und live in der ARD sowie von Sky übertragen. Das DFB-Pokalfinale ist für Samstag, 4. Juli, terminiert. Gleiches gilt für das Endspiel der Frauen.

Frauen-Bundesliga endet am 28. Juni

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind noch fünf Spieltage zu absolvieren, der dortige Saisonabschluss ist für Sonntag, 28. Juni, geplant. Die Saison in der 2. Frauen-Bundesliga ist ebenso wie alle Junioren- und Juniorinnenwettbewerbe auf DFB-Ebene nach Beschluss des Außerordentlichen DFB-Bundestages abgebrochen worden.

Der Beschluss zur Anpassung des Rahmenterminkalenders war statutengemäß vom DFB-Präsidium getroffen worden. Das Gremium folgte dabei den Empfehlungen des DFB-Spielausschusses sowie der zuständigen Ausschüsse Frauen-Bundesliga und Frauen-/Mädchenfußball.

[jb]