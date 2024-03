Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender der Juniorinnen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Freitag den Rahmenterminkalender der Juniorinnen für die Saison 2024/2025 verabschiedet, der den Rahmenspielplan des neuen DFB-Vereinspokals beinhaltet. Dieser Wettbewerb startet mit der ersten Runde am Samstag, 7. September 2024, zeitgleich zur zweiten Runde im DFB-Pokal der Frauen.

Die zweite Runde im Juniorinnen-Pokal steht rund einen Monat später am Samstag, 12. Oktober, an, ehe es am 7. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause finden die Viertelfinalpartien am 8. März 2025 statt, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 26. April 2025 ausgetragen. Das Finale steigt am Samstag, 7. Juni 2025.

Der DFB-Vereinspokal der Juniorinnen wird ab der Spielzeit 2024/2025 zum ersten Mal überhaupt ausgetragen. Auf Grundlage des Beschlusses des DFB-Bundestags zum Projekt Zukunft weiblich hatte der DFB-Vorstand 2023 entschieden, eine Umstrukturierung des Spielbetriebs der B-Juniorinnen-Bundesliga vorzunehmen. Zur Saison 2024/2025 wird demnach die dreigleisige Bundesliga vom DFB-Vereinspokal, der Einführung von Förder- und Leistungszentren weiblich (FLZW) und der Teilnahme an einem gemischtgeschlechtlichen regionalen Spielbetrieb abgelöst.

Die Termine des DFB-Vereinspokals der Juniorinnen im Überblick

1. Runde: Samstag, 07.09.2024

2. Runde: Samstag, 12.10.2024

Achtelfinale: Samstag, 07.12.2024

Viertelfinale: Samstag, 08.03.2025

Halbfinale: Samstag, 26.04.2025

Finale: Samstag, 07.06.2025

