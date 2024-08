Zum dritten Mal deutscher Spielort: Das Stade Vélodrome in Marseille

Letztes Duell in Norwich: Jule Brand (l.) im Zweikampf mit Jayde Riviere

Olympia-Viertelfinale gegen Kanada live im ZDF und Stream

Am Samstag (ab 19 Uhr) steht für die deutsche Frauen-Auswahl der nächste Schritt im olympischen Fußballturnier auf dem Weg zu den Medaillen an. Das Viertelfinale gegen Olympiasieger Kanada findet im Stade Vélodrome in Marseille statt. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

Wer zeigt das Olympia-Match gegen Sambia?

Das Duell mit der kanadischen Nationalmannschaft in Marseille wird vom ZDF übertragen. Allerdings wechselt die Übertragung des Senders zwischen verschiedenen Sportarten am Olympia-Samstag, die Fußballpartie wird deshalb nur etappenweise im regulären TV gezeigt. Die kompletten 90 Minuten gibt es im Livestream von ARD und ZDF, der über die jeweiligen Mediatheken abrufbar ist. Der Stream beginnt ab 18.50 Uhr . Auch Eurosport bietet über seine Webseite einen Livestream des Spiels an.

Wie schlug sich die deutsche Auswahl bisher gegen Kanada?

Zwischen der deutschen Mannschaft und den Olympiasiegerinnen von 2021 gab es bislang 17 Duelle. Davon gewann die DFB-Auswahl 15 und verlor lediglich zwei. Eines davon im letzten Aufeinandertreffen im Rahmen des Arnold Clark Cups in England am 20. Februar 2022 mit 0:1 (0:1).

Wie geht es im Turnier weiter?

Sollte die Mannschaft sich gegen die Kanadierinnen durchsetzen, wäre im Halbfinale der Sieger des Viertelfinales zwischen den USA und Japan der Gegner. Die Partie würde am Dienstag, 6. August, ab 18 Uhr in Lyon stattfinden.

Welche Spielerinnen sind im Kader?

Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte von den 18 verfügbaren Plätzen zwei Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen. Sieben Spielerinnen kommen vom VfL Wolfsburg, vier vom FC Bayern sowie drei von Eintracht Frankfurt. Zudem spielen drei Akteurinnen im Ausland. Den kompletten Kader gibt es hier.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Marseille vor Ort wichtig ist, ist rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.

[dfb]