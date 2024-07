Die Spielstätte des Duells in Saint-Étienne: Stade Geoffroy-Guichard

Olympia-Gruppenspiel gegen Sambia live in der ARD und im Stream

Am Mittwochabend (19 Uhr) steht für die deutsche Frauen-Auswahl das letzte Gruppenspiel im olympischen Fußballturnier auf dem Programm. Das dritte Vorrundenspiel gegen Sambia findet im Stade Geoffroy-Guichard in Saint-Étienne statt. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

Wer zeigt das Olympia-Match gegen Sambia?

Das Duell mit der sambischen Nationalmannschaft in Saint-Étienne wird von der ARD übertragen. Allerdings wechselt die Übertragung des Senders zwischen verschiedenen Sportarten am Olympia-Mittwoch, die Fußballpartie wird deshalb nur etappenweise im regulären TV gezeigt. Die kompletten 90 Minuten gibt es im Livestream von ARD und ZDF, der über die jeweiligen Mediatheken abrufbar ist. Der Stream beginnt ab 18.50 Uhr und wird von Claudia Neumann vom ZDF kommentiert. Auch Eurosport bietet über seine Webseite einen Livestream des Spiels an.

Wie schlug sich die deutsche Auswahl bisher gegen Sambia?

Zwischen der deutschen Mannschaft und dem Drittplatzierten des Afrika-Cups gab es 2023 zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft das bisher einzige Aufeinandertreffen. Dieses entschied die Mannschaft aus dem Süden Afrikas durch einen Treffer von Barbra Banda in der 12. Minute der Nachspielzeit mit 2:3 für sich.

Wie geht es im Turnier weiter?

Trotz der Niederlage gegen die USA hat die deutsche Frauen-Auswahl als Zweiter der Gruppe B das Viertelfinale weiter in der eigenen Hand. Auch die zwei besten Gruppendritten ziehen beim olympischen Turnier in die K.o.-Runde ein, ein Unentschieden reicht gegen Sambia zum sicheren Weiterkommen.

Welche Spielerinnen sind im Kader?

Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte von den 18 verfügbaren Plätzen zwei Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen. Sieben Spielerinnen kommen vom VfL Wolfsburg, vier vom FC Bayern sowie drei von Eintracht Frankfurt. Zudem spielen drei Akteurinnen im Ausland. Den kompletten Kader gibt es hier.

[dfb]