Oldenburg stellt Aufstiegstrainer Fossi frei

Drittligist VfB Oldenburg hat Cheftrainer Dario Fossi von seinen Aufgaben entbunden. Der 41-Jährige hatte die Mannschaft im Juli 2020 übernommen und im vergangenen Sommer über die Aufstiegsspiele gegen den Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo (2:0 und 1:2) erstmals in die 3. Liga geführt.

Am zurückliegenden Wochenende kassierte der VfB gegen den MSV Duisburg (2:3) die vierte Niederlage in Folge. Durch nur einen Sieg aus 15 Begegnungen (sechs Zähler) seit Mitte Oktober sind die Oldenburger auf den vorletzten Platz abgerutscht. Die Nichtabstiegszone ist drei Punkte entfernt.

"Veränderung auf der Trainerposition notwendig"

"Wir sind sportlich in einer sehr schwierigen Situation, haben jetzt seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und sehen es als unsere Pflicht an, nichts unversucht zu lassen, um die Klasse zu halten", so der Sportliche Leiter und Ex-Profi Sebastian Schachten. "Leider ist es uns in den vergangenen Wochen nicht gelungen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Wir sind nach einer sehr intensiven Analyse der Situation zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist."

Vorerst hat Co-Trainer und Ex-Zweitligaprofi Frank Löning (102 Einsätze für den SC Paderborn, SV Sandhausen und FC Erzgebirge Aue) die Betreuung der Mannschaft übernommen. Für den VfB Oldenburg steht am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und im NDR) das Niedersachsen-Duell beim Aufstiegsanwärter VfL Osnabrück auf dem Programm.

[mspw]