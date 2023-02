Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg fällt krankheitsbedingt für das Trainingslager der Frauen-Nationalmannschaft vom 14. bis 19. Februar in Marbella aus und steht auch für das Länderspiel gegen Schweden am 21. Februar (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Duisburg nicht zur Verfügung.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert.