Sjoeke Nüsken: "Gehe mit breiter Brust in die anstehenden Länderspiele"

Nüsken: "Man fühlt sich sofort wieder wohl"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft morgen (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) in der EM-Qualifikation auf Polen. Vor der Partie im Rostocker Ostseestadion spricht Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken über den kommenden Gegner, ihre letzten Wochen seit dem Gewinn der englischen Meisterschaft mit dem FC Chelsea und und die Olympischen Spiele.

DFB.de: Du bist als frisch gebackene Englische Meisterin zum Team gekommen. Wie waren die letzten Wochen für dich?

Sjoeke Nüsken: Durchweg positiv. Der Titelgewinn und auch die Meisterfeier waren echt cool. Danach war ich eine Woche zu Hause bei meiner Familie. Auch die Zeit mit ihnen habe ich sehr genossen. Und jetzt geht es hier ja direkt wieder mit der Nationalmannschaft weiter. Die positive Energie aus der Meisterschaft nehme ich mit und gehe mit breiter Brust in die anstehenden Länderspiele

DFB.de: Kommst du jetzt, wo du nicht mehr in Deutschland spielst, mit einem anderen Gefühl, vielleicht einer noch größeren Vorfreude zur Nationalmannschaft?

Nüsken: Klar, man freut sich immer noch mehr, die anderen zu sehen, weil es länger her ist. Anders fühlt es sich aber nicht an. Man fühlt sich sofort immer wieder wohl.

DFB.de: Wie schätzt du euren kommenden Gegner Polen ein und wie möchtet ihr das Spiel angehen?

Nüsken: Ich schätze Polen sehr zweikampfstark ein. Auch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga spielen ja ein paar Spielerinnen aus Polen. Deswegen wird auf jeden Fall eine gute Mannschaft auf uns zukommen. Wir müssen aber unser Spiel spielen und das Einfache, das Horst immer verlangt auf den Platz bringen. Wir gehen als Favorit in das Spiel und wollen dieser Rolle auf jeden Fall gerecht werden.

DFB.de: Es ist das 200. Heimspiel. Wieder in Rostock. Freust du dich auf die Kulisse?

Nüsken: Ich freue mich riesig darauf! Die Erinnerung an Rostock ist sehr, sehr positiv. Das war einfach schön. Die Stimmung war super und ich hoffe, dass sie wieder so gut sein wird.

DFB.de: 2024 wartet noch ein großes Highlight auf euch: Die Olympischen Spiele. Wie blickst du auf das Olympische Fußballturnier?

Nüsken: Auch darauf freue ich mich riesig. Es ist ein tolles Event und ich wäre ja das erste Mal dabei. Es würde für mich ein riesiger Traum in Erfüllung gehen, dort zu spielen. Horst hat immer mal wieder davon geschwärmt und ich habe auch viel mit Melanie Leupolz darüber gesprochen, die ja damals in Rio Gold gewonnen hat. Auch sie hat richtig davon geschwärmt. Das spornt natürlich noch mehr an.

DFB.de: Es gibt ein offizielles Maskottchen für die Olympischen Spiele. Klara Bühl häkelt euch aber auch ein Team-Maskottchen für Frankreich. Dafür können Fans aktuell Vorschläge einreichen. Was könnte es werden?

Nüsken: Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich glaube die Fans lassen sich da etwas Gutes einfallen.

DFB.de: Entweder-Oder-Frage zum Abschluss: Lieber die Englische Meisterschaft oder eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewinnen?

Nüsken: Da würde ich denke ich eher mit der Medaille bei den Olympischen Spielen gehen.

DFB.de: …zumal du die Englische Meisterschaft ja schon gewonnen hast.

Nüsken: Genau. (lacht)

[dfb]