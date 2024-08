Neuendorf über Bronze: "Werbung für den Frauenfußball"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Ich gratuliere unseren Spielerinnen und dem gesamten Trainerteam um Horst Hrubesch ganz herzlich zum Gewinn der Olympischen Bronzemedaille und zu einem fantastischen Turnier. Die Frauen-Nationalmannschaft hat Deutschland hervorragend bei den Spielen in Frankreich vertreten und einmal mehr Werbung für den Frauenfußball betrieben. Der Sieg über den amtierenden Weltmeister Spanien verdeutlicht, über welche enormen spielerischen und mentalen Qualitäten unsere Spielerinnen verfügen. Vor allem freue ich mich für Horst Hrubesch. Der DFB hat ihm sehr viel zu verdanken: Als Nationalspieler, als Europameister, als Europameister-Trainer mit der U 21 und der U 19, als Sportdirektor des DFB und vor allem auch als Trainer unserer Frauen-Nationalmannschaft, die er nach dem WM-Aus im vergangenen Jahr sehr rasch wieder in die Erfolgsspur gebracht hat. Horst Hrubesch hat beim DFB und im deutschen Fußball tiefe Spuren hinterlassen. Persönlich schätze ich seine sehr direkte und offene Art, seine Ehrlichkeit und seine Liebenswürdigkeit. Vielen Dank, Horst Hrubesch.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: Ich freue mich riesig und bin stolz und glücklich, dass sich die Mannschaft mit der Bronzemedaille belohnt hat. Der gesamte DFB hat mitgefiebert und mitgelitten, alle Mitarbeiter*innen haben die Mannschaft aus vollem Herzen unterstützt. Für mich ist es schön zu sehen, welche Entwicklung der Verband auch in dieser Hinsicht genommen hat. Es war leicht, Fan dieses Teams zu sein. Mit ihrer Leistung, mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem Willen hat die Mannschaft mitgerissen und begeistert. Bedanken möchte ich mich nicht nur bei den Spielerinnen und beim Trainer*innen-Team, sondern genauso beim Team hinter dem Team, die bei der und für die Mannschaft gearbeitet haben – das war wirklich stark.

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch: Jede Spielerin, egal ob in der Startelf oder von der Bank gekommen, hat alles gegeben, alle haben ihr Herz auf dem Platz gelassen und damit zu diesem tollen Erfolg beigetragen. Horst Hrubesch, Britta Carlson und Thomas Nörenberg haben das Team fantastisch eingestellt! Jede Einzelne ist an ihre Grenze und darüber hinaus gegangen. Kompliment an den Trainer*innen-Stab, das gesamte Team und sowie das Team hinter dem Team für diesen couragierten Turnierauftritt.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer Ich bin sehr glücklich, dass sich unsere Spielerinnen und das Trainer*innen-Team, mit einer Medaille belohnen konnten. Die Mannschaft hat dieses Turnier mit unglaublich viel Leidenschaft, Willensstärke und Herzblut gespielt, die Spielerinnen haben immer 100 Prozent auf dem Platz gelassen und sind dabei über ihre Grenzen gegangen. Insbesondere wenn man die Rahmenbedingungen und Umstände betrachtet, war das sehr beeindruckend. Unser Team hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass es Widerstände meistern und mit den stärksten Nationen mithalten kann, wenn alle an ihr Limit gehen. Dieses Auftreten hätten uns vor wenigen Monaten die Wenigsten zugetraut. Aber wir wissen auch, dass es weitere Entwicklungsschritte braucht, um uns dauerhaft auf internationalem Top-Niveau zu etablieren.

DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig Herzlichen Glückwunsch an das Team zum Gewinn der Bronze-Medaille! Das Team hat in den vergangenen Monaten große Schritte nach vorne gemacht. Mein besonderer Dank gilt Horst Hrubesch, Britta Carlson und Thomas Nörenberg, die das Team nach dem WM-Aus im vergangenen Jahr wieder in die Spur gebracht haben. Horst hat das Team mit seiner emotionalen Art ein weiteres Mal gepackt und zu diesem Edelmetall geführt. Dafür können wir alle – die Spielerinnen, das Team hinter dem Team, der DFB – nur Danke sagen!

[dfb]