Kreuzbandriss während der Spielleitung bei Frankfurt vs. VfB: Schiedsrichter Felix Brych

Nach Kreuzbandriss: Brych erfolgreich am Knie operiert

DFB-Schiedsrichter Felix Brych, der sich am vergangenen Samstag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, ist am Dienstag erfolgreich operiert worden. "Die OP ist gut verlaufen, jetzt beginnt die Reha", berichtet der 48 Jahre alte Referee aus München, der sich sehr über die vielen Genesungswünsche aus der Welt des Fußballs und der Bundesliga freut und dafür bedankt.

Der Unparteiische war in der 32. Minute der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart (1:2) weggeknickt und hatte sich dabei am Knie verletzt. Er pfiff die Partie noch bis zur Halbzeitpause weiter, musste dann aber auf Anraten der Ärzte aufhören, so dass der Vierte Offizielle Patrick Schwengers die Spielleitung übernahm.

Es war Felix Brychs 344. Einsatz in der Bundesliga, wodurch er mit dem bisherigen Rekordhalter Wolfgang Stark gleichzog.

