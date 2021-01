Minitore für Kinderfußball: Die 150 Gewinner stehen fest

Für 150 Amateurvereine beginnt das Jahr mit einer guten Nachricht. Sie gehören zu den Gewinnern der großen DFB-Aktion "Minitore für den Kinderfußball" und bekommen jeweils vier Tore für die Spielfeste und den Trainingsbetrieb ihrer Nachwuchsteams.

Insgesamt 600 Tore hatte der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Regional- und Landesverbänden im Rahmen der Aktion für den Amateurfußball ausgelobt. Die Resonanz war überwältigend. Mehr als 18.000 Personen nahmen für ihren Verein an dem Gewinnspiel teil. Die Sieger wurden nun per Auslosung über einen Zufallsgenerator ermittelt. Der DFB hat die Gewinner per Mail informiert, auch über die Modalitäten der Auslieferung der Tore von Bazooka.

Corona soll die Entwicklung nicht aufhalten

Sobald der Ball auf den Sportplätzen in Deutschland endlich wieder rollen kann, sind die Minitore vor allem für den Einsatz in den neuen Spielformen des Kinderfußballs gedacht. Denn der Kinderfußball in Deutschland verändert sich. Die neuen Spielformen in der G-, F- und E-Jugend sind mit Beginn der Saison 2020/2021 in die nächste Stufe der Pilotphase gegangen, mittlerweile beteiligen sich alle 21 Landesverbände daran. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung gebremst, soll sie aber perspektivisch nicht aufhalten. Die veränderten Spielformen beinhalten unter anderem kleinere Teamgrößen, mehrere Spielfelder, mehr Ballaktionen für jedes Kind und ein festes Rotationsprinzip beim Einwechseln. Ziel ist es, jedes Kind stärker am Spiel zu beteiligen, altersgerecht zu fördern und damit dauerhaft für den Fußball zu begeistern.

Alle Informationen zu den Spielformen im Kinderfußball, darunter Erklärvideos und ein umfangreiches FAQ, sind hier zu finden.

Die Gewinnervereine der Aktion "Minitore für den Kinderfußball":

FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh

SG Großenmeer/Bardenfleth

SV Northen-Lenthe

Spvgg Kirchenkirnberg

Fortuna Mönchengladbach 07/10

TSV Raboldshausen

FC Augustdorf

SG Ullersdorf

TSV Jahn Carolinensiel

SG 1898 Chattengau

FSV Rengshausen 1920

TuS Büppel

Sportvereinigung Elbufer e.V. 1928

FC Hövelriege

SpVgg Patersdorf

JSG Delmenhorst

SV Union Rösrath

SC Wettersbach

TSV Neustadt

FC Sportfreunde Dossenheim

Spvgg Neckargemünd

FC 1912 Concordia Haaren

TSG Schwabenheim

SV Oberland Spree

ESV-Olympia Köln

SV Rot-Weiß Wiehe

TSV Seeg Eisenberg Hopferau

SV Murchin-Rubkow

FC Lauchhammer

Spvgg. Olympia 1914 Kassel

MBB SG Manching

TSV Pansdorf

VfR Birkmannsweiler

FC Tiengen 08

FC 66 Büdesheim

SV Morshausen-Beulich

TVD Velbert

SG Bornim

TSuGV Grossbettlingen

FC Wald-Süssenbach

SV Westerbeck

TSG Calbe

SV Teutonia Uelzen

JSG Nörten

SC Haagen

FC Teutonia Netzschkau

SV Curslack-Neuengamme

Sportfreunde Schönstein eV

1. FFC Montabaur

ATSV Stockelsdorf

VfB Germania Lette

SuS Haarzopf 1924

VfL Mainhardt

SV Vogt

FC Uhldingen

TuS Aumühle-Wohltorf von 1910 e.V.

SV Königshofen

VfB Annaberg 09

SV Teutonia Ossendorf

TSV Mähringen

Rahlstedter SC

SpVg Linderhausen

SF BW Paderborn

TSV Wassertrüdingen

TSG Holzhausen/Sylbach 1912 e.V.

TSV Ödenwaldstetten

SV Aufbau Waldheim

SC Hofstetten

SG Heidelberg-Kirchheim

SV Viktoria Potsdam

SG Rommerskirchen Gilbach

SV Griesheim Tarik

TSV Obermelsungen

TSV Gilsatal

Wambeler SV

SV RW Eilmsen Vellinghausen 1949

FC Isny

SV Musbach

TuS Sythen

SpVgg 06 Ketsch

1. FC Schwalmstadt

TSV Mainz-Ebersheim

FV Wannsee

SV Tiefenbach 1931

SV Bruchhausen-Vilsen

DJK Twisteden

TSV Bemerode

SV Dörfleins

FC 98 Hennigsdorf

SC Birkenfeld 1919

VFR Fehlheim 1929

HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow

SV Marienstein

Sportfreunde Soest Müllingsen

Eintracht Duisburg

SG 1919 Sontra

TSV Lützelburg

SV Jahn Bad Freienwalde

FC Marxheim

TV Hochdorf

SC Buchheim/Altheim/Thalheim

FV Neuburg e.V.

SV EK Veilsdorf

SV Unterdigisheim

FV Rammersweier

TuS Eschede

TSV Bokeloh

BSC Surheim

FSV Kirchhain

SG Taucha 99

SV Linde Schönewalde

TSG Reutlingen

SV Innerstetal

VfR Groß-Gerau

SV 1922 Oberhausen

SV Gündringen

Grün Weiß Dissen

SC Victoria Mennrath 1921

Rot-Weiß Hellersdorf

FC Germania Urbar

Oranienburger FC Eintracht 1901

SV Teterow 90

SV Heißen

TSG Kerzenheim

SV Iptingen

SV 1920 Herrenhaide

VSV Rössing

TuS Altenberge

VfL Frotheim

Spvgg Quierschied

VfL Nauen

Eisbachtaler Sportfreunde

SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath

USC Paloma

BC Adelzhausen

JFV Roetgen Rott

Tus Diedenshausen

SVE Comet Kiel

SW Enzen

SV Renchen

SG Dettingen-Dingelsdorf

SSV Würgassen

SG Rotation Prenzlauer Berg

FC Spandau 06

SV Jura Eydelstedt

Ballspielverein Bad Lippspringe 1910

TuRa Otterstadt

TSV Barmke

SG Blau-Weiß Leegebruch

TSV Klein-Linden

[jb]