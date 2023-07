Maskottchen der EURO 2024 heißt Albärt

Das offizielle Maskottchen der UEFA EURO 2024 wurde nach einer Abstimmung unter den Nutzern von uefa.com und Schulkindern in ganz Europa im Rahmen des UEFA-Programms "Football in schools" auf den Namen Albärt getauft.

Der Teddybär tritt in die illustren, übergroßen Fußstapfen von Berni, Goaliath, Rabbit und Kinas, die alle Maskottchen der UEFA EURO waren. Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär standen als Namen ebenfalls in der finalen Wahl. Am Ende setzte sich Albärt mit 32 Prozent der Stimmen durch.

Lahm: "Kinder für das Fußballspielen begeistern"

Das Maskottchen wurde den deutschen Fans erstmals vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien am 20. Juni in der Arena AufSchalke vorgestellt. Sein Debüt feierte Albärt schon am selben Morgen in einer Grundschule in Gelsenkirchen, um Kinder in ganz Europa für den Fußball und seine Werte zu begeistern.

"Als Familienvater weiß ich, wie wichtig es ist, die Fantasie der Kinder anzuregen", erklärte Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024. "Mit der Einführung unseres Maskottchens hoffen wir, eine lustige und sympathische Figur zu schaffen, die die Kinder für das Fußballspielen begeistern wird."

Unterwegs in Schulen in ganz Europa

Das Maskottchen wird seine #MakeMoves-Reise in Schulen in ganz Europa antreten und die Schülerinnen und Schüler auffordern, das Maskottchen durch ihre eigene körperliche Aktivität zum Leben zu erwecken und es in Bewegung zu bringen. Die Kinder können ihre eigenen besonderen Fähigkeiten und Feiern kreieren und sie mit Hilfe modernster Motion-Capture-Technologie in Maskottchen-Animationen für das Turnier verwandeln lassen.

Celia Šašic, Botschafterin der EURO 2024 und DFB-Vizepräsidentin, fügte hinzu: "Man kann den Grundstein für Bewegung, Spielfreude und Teamgeist gar nicht früh genug legen. Es ist großartig zu sehen, wie die UEFA die nächste Generation dazu inspiriert, Selbstvertrauen aufzubauen, einen aktiven Lebensstil zu führen und die Bedeutung von Teamgeist zu verstehen - alles wichtige Lektionen, die ihre Zukunft prägen werden. Dieses Maskottchen wird diese wichtige Botschaft vermitteln."

[mg]