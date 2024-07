Lena Oberdorf erleidet Kreuz- und Innenbandverletzung

Schmerzliche Nachricht kurz vor den Olympischen Spielen: Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich beim 4:0 gegen Österreich im EM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend in Hannover eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am heutigen Nachmittag in München. Damit fällt die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München für die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich aus.

Bundestrainer Horst Hrubesch sagt: "Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr. Wir werden nun einmal mehr alle Kräfte für die Olympischen Spiele bündeln. Wir wollen und werden auch für Obi um die Medaille spielen."

Die Nachnominierung wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben.