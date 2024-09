Leadership Days 2024: Fortbildung für LZ-Verantwortliche 

Die Rolle von Führungskräften im Fußball ist heute entscheidender denn je. Vor allem zeigt sich dies im Nachwuchsbereich, wo die Weichen für zukünftige Spitzenleistungen gestellt werden. Hier setzen die Leadership Days der DFB-Akademie an: Von Dienstag bis Donnerstag versammelten sich Führungskräfte der Leistungszentren im deutschen Fußball auf dem Fortbildungsevent. Um nachhaltig im Spitzenfußball erfolgreich zu sein, müssen Führungskräfte nicht nur sportliches Know-how, sondern auch moderne Führungs- und Entwicklungskompetenzen mitbringen.

"Die Leadership Days für Sportvorstände und -direktor*innen haben sich über die Jahre als erfolgreiche Plattform für Networking und fachlichen Austausch auf höchstem Niveau etabliert. Jetzt wollen wir ein vergleichbares Format für die Leitungskräfte der Leistungszentren schaffen, um auch in diesem Bereich gemeinsam die Weiterentwicklung in Richtung Spitzenfußball zu fördern", so Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport beim DFB.

Vorträge von Bundesliga-Erfahrenen

Der Auftakt der Leadership Days fand in einem Düsseldorfer Brauhaus statt und bot den Teilnehmenden einen stimmungsvollen Einstieg in die Kultur der Rheinmetropole. Inmitten von rheinischen Spezialitäten eröffnete der ehemalige Bundesligaprofi Thomas Kleine die Veranstaltung mit einem spannenden Talk. Kleine, der nach seinem Posten als Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf zuletzt auch als Co-Trainer an der Seitenlinie des englischen Klubs Huddersfield agierte, sprach über seinen Weg vom Spieler zur Karriere als Trainer. Dabei gab er auch Einblicke in seine Rollenentwicklung und verriet Unterschiede zwischen dem deutschen und englischen Fußball. Zum Abschluss verfolgten die Teilnehmer*innen gemeinsam das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande.

Am zweiten Tag des Fortbildungsevents stand ein Workshop mit Clemens Fahrbach vom Beratungsunternehmen Egon Zehnder auf dem Programm. Der Fokus des Workshops lag auf wirkungsvoller Kommunikation. Am Abend sprach noch Maximilian Pelka, der viele Jahre als Sportpsychologe an der Seite von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig und dem FC Bayern tätig war und teilte seine Erfahrungen zu Führung in High Performance Teams.

Im Nido Workspace begann der Abschlusstag der Leadership Days, bevor die Veranstaltung mit einem Besuch des POWWOW Sports Festival endete. Hier warteten interaktive Erlebnisse und Impulse aus der Welt des Sports auf die Teilnehmenden.

Vielseitige Impulse aus Wirtschaft, Kultur und Sport

Diese vielfältigen Eindrücke und Erlebnisse bildeten die ideale Grundlage, um in den Kern der Leadership Days einzutauchen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung standen die Themen Rollenverständnis, wirkungsvolle Kommunikation, sowie Unternehmenskultur im Führungsverhalten bis hin zu Rekrutierungs- und Freistellungsprozesse. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen zu erweitern und sich mit Kolleg*innen sowie Expert*innen auszutauschen. Ein besonderes Augenmerk lag darauf, Impulse und Perspektiven aus Wirtschaft, Kultur und anderen Sportarten in die Diskussionen zu integrieren.

Teilnehmer Thomas Broich, der selbst auf eine aktive Karriere als Bundesligaprofi zurückschaut, war von der Veranstaltung begeistert. "Es waren so viele Aspekte dabei, die es nun zu verarbeiten gilt. Die Aufgabe ist nun, das Erlernte auf den eigenen Job zu transferieren. Ich bin geflasht von dem Event und werde die Impulse, wie auch die Diskussionen mit den anderen Teilnehmern mitnehmen."