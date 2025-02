Auftakt des neuen A-Lizenz-Doppellehrgangs am DFB-Campus

In der vergangenen Woche starteten 46 Trainer*innen ihre A-Lizenz-Ausbildung. Die erste Präsenzphase begann mit Themen rund um das Rollenverständnis sowie mit praktischen Einheiten in der Fußballhalle auf dem DFB-Campus. "Es freut mich sehr, dass mit Isabel Bauer auch eine Frau Teil des A-Lizenz-Kurses ist", so Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer*innen-Entwicklung. "Gleichzeitig arbeiten wir weiterhin daran, noch mehr Frauen für die Ausbildung zur Trainerin zu begeistern."

Erstmals werden in diesem Jahr zwei A-Lizenz-Kurse parallel durchgeführt. Bis November finden sowohl gemeinsame Phasen auf dem DFB-Campus als auch individuell in den beiden Kursen zu absolvierende Module statt. Nadler erklärt: "Außerdem werden die Trainer*innen durch Vereinsbesuche individuell und praxisnah auf ihre spezifischen Aufgaben vorbereitet. Die Ausbilder*innen des DFB bieten vor Ort gezielte Unterstützung und Feedback, das direkt in den Trainingsalltag integriert werden kann. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Entwicklung der Trainer*innen, die auf die besonderen Anforderungen und Herausforderungen ihres jeweiligen Vereins abgestimmt ist."

Die Teilnehmer*innen des A-Lizenz-Lehrgangs 2025

Kerem Arslan (Stuttgarter Kickers), Isabel Bauer (1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball), Michael Fink (FC Gießen), Johannes Flum (SC Freiburg), Andre Hainault (Hallescher FC), Lukas Hauer (SC Freiburg), Walid Khaled (SGV Freiberg), Mario Klotz (FC 08 Villingen), Julian Kolbeck (SpVgg Greuther Fürth), Alexander Meier (Eintracht Frankfurt), Manuel Meister (Hertha BSC Frauen), Anton Müller (FSV Bentwisch), Giuliano Modica Malagnini (SV Wehen Wiesbaden), Matthias Ostrzolek (TSV Schwaben Augsburg), Sven Palinkasch (ÖFB Frauen-Nationalmannschaft), Yannick Rolf (SV Spielberg), Marc Schnatterer (1. FC Heidenheim), Andreas Schön (FC Astoria Walldorf), Venelin Spasov (1. FSV Mainz 05), Dan Twardzik (VSG Altglienicke), Nico Wegmann (Lokomotive Leipzig), Takashi Yamashita (1. FSV Mainz 05), Anil Yildiz (FC Villingen)

Robert Augustin (SGS Essen), Marco Beier (1. FC Düren), Lars Birlenbach (Rot-Weiß Oberhausen), Albert Bunjaku (Bayer 04 Leverkusen), Przemyslaw Czapp (SC Verl), Thomas Franke (TSG Neustrelitz), Marc Heider (Sportfreunde Lotte), Jan-Matthias Höttig (SC Preußen Münster), Dominik Idel-Peters (Viktoria Köln), Marcel Ivanusa (1. FC Köln), Daniel Jara Cortina (Arminia Bielefeld), Özden Kocadal (Hamburg Eimsbüttel), Rio Roman Silvester Koch (Hamburger Sport-Verein), Richard Osaboya Krohn (Hamburger Sport-Verein), René Lange (Greifswalder FC), Rene Lewejohann (KFC Uerdingen), Phil Nabaoui (FC Ingolstadt), Kieran Schulze Marmeling (SC Preußen Münster), Björn Sörensen (SV Todesfelde), Christian Stephan (1. FC Magdeburg), Timo Struckmeier (Hannover 96), Toni Tapalovic (FC Barcelona), Tom Welz (Wuppertaler SV)

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.