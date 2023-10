Länderspieltrip nach Sinsheim gewinnen

Am 27. Oktober (ab 17.45 Uhr) steht für unsere DFB-Frauen das nächste Highlight auf dem Programm: In Sinsheim trifft die Frauen-Nationalmannschaft im zweiten Heimspiel der UEFA Women's Nations League auf Wales. Und du hast die einmalige Chance, hautnah dabei zu sein! Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen Fan-tastic Moment mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, Tickets, Anreise und Übernachtung.

Der Länderspieltrip mit einer Begleitung deiner Wahl beginnt bereits einen Tag vor dem Spiel am 26. Oktober. Bei der Pressekonferenz in Sinsheim könnt ihr direkt neben den Journalist*innen Platz nehmen. Danach seid ihr exklusiv beim Abschlusstraining dabei und seht die letzten Vorbereitungen unserer Mädels für die Partie gegen Wales. Die Anreise mit zwei Übernachtungen (26. bis 28. Oktober) zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für das Spiel in der Sinsheimer PreZero-Arena legt der Fan Club Nationalmannschaft noch obendrauf.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 15. Oktober 2023. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]