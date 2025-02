Knappe Niederlage gegen Polen

Die deutschen U 16-Junioren sind mit einem Länderspiel in den Lehrgang in Polen gestartet. Gegen das Nachbarland verlor die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister im polnischen Krotoszyn vor 2050 Zuschauer*innen 1:2 (0:2). Polen stellte schon vor der Halbzeit auf 2:0, Salvatore Mule erzielte in der 55. Minute den Anschlusstreffer.

"Das Spiel haben heute Kleinigkeiten entschieden. Wir halten noch einen Elfmeter und haben dann zwei Momente, in denen wir nicht sauber verteidigen, wir rennen dann in der zweiten Halbzeit dem Ergebnis hinterher", sagte Meister. "Der Gegner war sehr giftig und griffig, am Montag müssen wir uns besser gegen die Gegenwehr durchsetzen. Wir können viel aus dem Spiel lernen, eine verdiente aber unnötige Niederlage."

Ruland pariert Strafstoß - Polen belohnt sich

Beide Mannschaften starteten mit viel Spielwitz in die Partie, jedoch war es der Nachbar aus Polen, der das erste Mal in den Strafraum der DFB-Auswahl eindrang. Nach einem Foul in der 11. Minute gab es Elfmeter für den polnischen Nachwuchs, DFB-Torhüter Leonard Ruland hielt souverän. Auch Deutschland zeigte sich in der Offensive und näherte sich dem polnischen Strafraum, eine Flanke von Yohan Ngatcheu Kouatcha (21.) wurde jedoch geblockt.

In der 22. Minute gab es den ersten Abschluss für den DFB-Nachwuchs, der Schuss von Mule ging aber weit über das Tor. Polen machte Druck und belohnte sich vor der Pause, Stanislaw Kubiak (32.) schob nach einer Flanke aus dem Halbfeld gekonnt den Ball über die Linie zur 1:0-Führung für Polen. Kurz vor der Halbzeit schlug Polen dann erneut zu, nach einer verunglückten Klärungsaktion von Ben Hawighorst (39.) brauchte Polens Oliwier Siniawski den Ball nur bis ins Tor begleiten.

Mit Kombinationsspiel zum Anschlusstreffer

Nach der Pause waren es wieder die Gastgeber, die Druck machten. Einen Konter musste Nebe Dommnic (51.) mit einem Foul stoppen und sah dafür die erste Gelbe Karte. Kurze Zeit später versuchte es Deutschland mit Kombinationsspiel im polnischen Sechzehner, belohnt wurde es mit dem Anschlusstreffer durch Mule (56.). Die deutsche Auswahl kam immer besser in das Spiel rein und setzte sich häufiger am polnischen Sechzehner fest, Polen versuchte es mit schnellen Gegenstößen.

Deutschland bemühte sich um den Ausgleich und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Noah Birkenpesch (63.) scheiterte nach einer Ecke aus kurzer Distanz, Eyman Laghrissi (69.) verpasste eine Flanke nur knapp. Polen stand bis zum Ende tief und sicherte die 2:1-Führung ab.

Bereits am Montag, 16. Oktober (ab 11 Uhr), kommt es in Jarocin zum erneuten Duell mit dem polnischen Nachbarn, dann hat die deutsche U 16 die Chance auf eine direkte Revanche.