"Der Endspieltag in Köln war ein großartiges Erlebnis": Klara Bühl und der FC Bayern

Klara Bühl: "Wir können Wolfsburg noch einmal knacken"

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Heute (ab 14 Uhr, live im ZDF und bei Sky) erwartet der FC Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen den VfL Wolfsburg. Der Spitzenreiter der FLYERALARM Frauen-Bundesliga trifft damit auf den Titelverteidiger. Im DFB.de-Interview spricht die Münchner Nationalspielerin Klara Bühl über die Ausgangslage vor dem Duell und den Traum vom Double. Aber natürlich schaut die 22 Jahre alte Offensivspielerin noch mal zurück auf die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Brasilien.

DFB.de: Klara Bühl, mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Partie gegen den VfL Wolfsburg?

Klara Bühl: Es wird ein wichtiges Duell für uns, das wir unbedingt gewinnen wollen. Es ist ein K.o.-Spiel in dem es um den Finaleinzug gehen wird - dazu noch gegen unseren großen Rivalen aus Wolfsburg. Ich habe schon häufiger gegen den VfL im DFB-Pokal gespielt...

DFB.de: ... und bisher immer verloren.

Bühl: Umso größer ist jetzt die Gier, es endlich zu schaffen. Ich hätte nichts dagegen, wenn diese Serie nun reißen würde. Einmal haben wir es mit dem SC Freiburg bis ins Finale geschafft und dort waren wir dann leider mit 0:1 unterlegen. Der Endspieltag in Köln war dennoch ein großartiges Erlebnis. Ich möchte gerne wieder dabei sein in diesem Jahr. Ich habe super Erinnerungen daran. Wir hatten tolle Moment dort im Stadion. Wir werden alles dafür tun, um das noch einmal zu erleben.

DFB.de: In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga haben Sie kürzlich 1:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Wie sehen Sie nun die Chancen?

Bühl: Dieser Erfolg gibt uns Schwung und Selbstvertrauen. Vieles wird von der Tagesform abhängig sein. Aber das jüngste Ergebnis gegen Wolfsburg spricht für uns. Wir sind gut drauf. Allerdings wissen natürlich alle bei uns auch, dass der VfL Wolfsburg gerade im DFB-Pokal einen extrem guten Lauf hat.

DFB.de: Wolfsburg hat den DFB-Pokal achtmal in Serie gewonnen und ist seit 42 Begegnungen in diesem Wettbewerb unbesiegt. Wie gehen Sie als Gegnerin damit um?

Bühl: Diese Serie ist beachtlich, aber letztlich jetzt im Vorfeld nur eine Randnotiz für mich. Wir wollen das Spiel gewinnen, unabhängig von irgendwelchen Serien. Aber natürlich haben wir großen Respekt vor den Leistungen des VfL in den vergangenen Jahren. Das zeigt, welch mentale Stärke diese Mannschaft über Jahre entwickelt hat. Im entscheidenden Moment sind sie fast immer da. Wir haben jedoch gezeigt, dass wir sie besiegen können. Wir können Wolfsburg noch einmal knacken. Wichtig wird sein, dass wir auch mental präsent sein werden.

DFB.de: Unter Alexander Straus scheint der FC Bayern noch stabiler aufzutreten als in den Jahren zuvor. Können Sie diesen Eindruck bestätigen?

Bühl: Auf jeden Fall. Besonders seit der Winterpause spielen wir sehr konstant. Vor allem kassieren wir kaum Gegentreffer. Diese stabile Defensive ist unfassbar wichtig. Vorne haben wir das Potenzial, um noch gefährlicher zu werden und noch mehr Tore zu schießen. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung bis jetzt.

DFB.de: Sogar das Double ist noch möglich...

Bühl: Für uns war es sehr wichtig, dass Wolfsburg in der Bundesliga recht überraschend Punkte liegen gelassen hat. So haben wir es plötzlich alles selbst in der Hand. Wenn wir die ausstehenden fünf Begegnungen noch gewinnen, sind wir deutscher Meister. Das ist jetzt unser großes Ziel. Über die Möglichkeiten im DFB-Pokal haben wir ja bereits gesprochen.

DFB.de: Sind Sie auch deshalb nach München gekommen, um Titel zu holen – perspektivisch vielleicht sogar die Champions League?

Bühl: Ja, natürlich. Ich war jung, als ich 2020 nach München kam. In den fast drei Jahren, die ich nun bereits hier bin, habe ich auch diese Siegermentalität übernommen, die hier herrscht. Wir wollen am liebsten jedes Spiel gewinnen. Titel zu gewinnen macht Spaß. Auch dafür bin ich hier.

DFB.de: In den vergangenen Tagen waren Sie mit der Nationalmannschaft unterwegs und haben Vorbereitungsspiele gegen die Niederlande und Brasilien bestritten. Wie haben Sie die Zeit beim DFB erlebt?

Bühl: Es war sehr angenehm. Das waren zwei wichtige Standortbestimmungen für uns. Es war entscheidend, dass wir auch hier die nächsten Entwicklungsschritte gemacht haben.

DFB.de: Es waren weitere Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Sommer. Mit welchen Zielen treten Sie dort an?

Bühl: Wir haben bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gezeigt, was wir leisten können und wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Ich glaube, dass wir uns wieder zu einer Turniermannschaft entwickelt haben. Seit dem Turnier ist fast ein Jahr vergangenen. Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Leistungen weiter zu optimieren. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch bei der WM präsent sein und als Mannschaft geschlossen auftreten werden, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.

DFB.de: War das anstehende Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg während des Lehrgangs schon ein Thema?

Bühl: Nein, sobald wir in diesem Rahmen zusammenkommen und das DFB-Dress überziehen, sind wir ein Team. Da ist der Konkurrenzgedanke kein Thema. In der Nationalmannschaft spielt die Vereinsebene keine Rolle.

