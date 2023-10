Kimmich fällt für Länderspiele in den USA aus

Joshua Kimmich kann Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die beiden in den USA anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen. Aufgrund eines grippalen Infekts wird Kimmich, der die vergangenen beiden Tage nicht mit der Mannschaft hatte trainieren können, noch heute die Rückreise nach München antreten.

Deutschland trifft heute (ab 15 Uhr Ortszeit, ab 21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut zunächst auf die USA, dann spielt das DFB-Team am kommenden Dienstag (ab 20 Uhr Ortszeit, ab 2 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko.