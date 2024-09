Kein Sieger im Westduell

Der 1. FC Köln hat den ersten Saisonsieg in der Google Pixel Frauen-Bundesliga knapp verpasst. Das Team von Trainer Daniel Weber kam am 2. Spieltag im NRW-Duell gegen die SGS Essen zu einem 2:2 (2:1), gab dabei aber zweimal einen Vorsprung aus der Hand. Auch für die Gäste war es der erste Zähler in der noch jungen Spielzeit.

Vor 1600 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim legte Dora Zeller (13.) schon früh für den FC vor. Per Kopfball gelang zwar Annalena Rieke (27.) der Ausgleich für die SGS, aber noch vor der Pause traf Adriana Achcinska (44.) zur erneuten Kölner Führung. Ein Foulelfmeter, den Essens Spielmacherin Natasha Kowalski (82.) sicher verwandelte, sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich.

Annalena Rieke: "Das zeigt unsere mentale Stärke"

"Wir wollten das Spiel gewinnen, sind am Ende aber froh über den Punkt", sagte Essens Torschützin Annalena Rieke. "Obwohl wir viele Umstellungen im Team hatten, sind wir zweimal nach Rückständen zurückgekommen. Das zeigt unsere mentale Stärke."

SGS-Außenverteidigerin Beke Sterner meinte: "Beide Teams hatten ihre Chancen, um die Partie für sich zu entscheiden. Von daher geht das Ergebnis in Ordnung. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern."

Kölns Torhüterin Paula Hoppe erklärte: "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gut gespielt und waren dominant. Daher ist das Unentschieden unglücklich für uns. Beim ersten Gegentor ist mir der Ball unter dem Arm durchgerutscht. Vor dem Elfmeter, der zum 2:2 geführt hat, muss ich den Ball einfach rausschlagen. Das ist nicht mein Anspruch, aus diesen Fehlern werde ich lernen."

SGS-Viererkette auf drei Positionen verändert

Wie schon im Pokalspiel beim West-Regionalligisten DJK Wacker Mecklenbeck (3:0) musste SGS-Trainer Markus Högner in seiner Hintermannschaft erneut improvisieren. Kapitänin Jacqueline Meißner (Kapselverletzung im Knie) musste ebenso erneut passen wie Lena Ostermeier (Schulter). Hinzu kam noch der zusätzliche Ausfall von Laura Pucks (Sprunggelenk), so dass gleich drei Stammspielerinnen aus der etatmäßigen Viererkette fehlten. Deshalb musste sogar Mittelfeldspielerin Annalena Rieke in der Abwehr aushelfen. Außerdem ersetzte Kim Lea Sindermann zwischen den Pfosten die in der Liga noch rotgesperrte Stammtorhüterin Sophia Winkler.

Beim 1. FC Köln bot Trainer Daniel Weber im Vergleich zum bitteren Aus im DFB-Pokal (7:8 im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach) mit Kapitänin Celina Degen sowie Anna Gerhardt, Janina Hechler und Taylor Ziemer vier neue Spielerinnen auf. Laura Vogt und Carlotta Imping nahmen dafür zunächst auf der Bank Platz, Sara Agrez und Alena Bienz fehlten wegen einer Erkältung im Aufgebot. Verletzungsbedingt standen Torhüterin Jasmin Pal, die sich noch im Aufbautraining befindet, sowie Anna-Lena Stolze, Amelie Bohnen, Lotta Cordes und Martyna Wiankowska nicht zur Verfügung.

Zeller und Achcinska legen für FC zweimal vor

Von Beginn an lieferten sich die beiden Teams ein intensives und abwechslungsreiches Duell mit zahlreichen Torraumszenen. Die Kölner Führung fiel nach einem Eckball der gut aufgelegten Laura Feiersinger. Die Essener Abwehr konnte den Ball nicht entscheidend klären und Dora Zeller beförderte den Abpraller wuchtig zum 1:0 (13.) in die Maschen.

Die Gastgeberinnen ruhten sich nicht auf der Führung aus, sondern setzten nach. Ein Tor von Nicole Billa fand jedoch wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Erst nach einer knappen halben Stunde hatte die SGS Essen ihre erste gute Tormöglichkeit. Nach einem starken Pass von Natasha Kowalski zog Paula Flach an der Strafraumgrenze ab, scheiterte jedoch an Paula Hoppe. Nur eine Minute später war die Kölner Torfrau jedoch erstmals geschlagen. Natasha Kowalski flankte von der linken Seite und die aufgerückte Annalena Rieke beförderte die Kugel per Kopf zum 1:1 (27.) ins Netz. Paula Hoppe hatte noch die Hand am Ball, konnte aber nicht mehr klären.

Der 1. FC Köln zeigte sich vom Ausgleich allerdings nicht geschockt, sondern schlug noch vor der Pause zurück, erneut nach einer Standardsituation. Diesmal konnte die Essener Abwehr den Ball nach einer Freistoßflanke von Anna Gerhardt nicht aus der Gefahrenzone befördern, so dass Adriana Achcinska im Nachschuss zum 2:1 (44.) treffen konnte.

Maier trifft Innenpfosten und holt Strafstoß heraus

In der zweiten Halbzeit kamen die Essenerinnen mit mehr Schwung aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Fast hätte schon ein unglücklicher Ballverlust von Janina Hechler am eigenen Strafraum zum schnellen 2:2 geführt. Torhüterin Paula Hoppe lenkte den Abschluss von SGS-Mittelstürmerin Ramona Maier jedoch an den Innenpfosten. Später sorgten zwei Distanzschüsse für Gefahr. Auf Kölner Seite verfehlte Laura Feiersinger das Essener Tor nur knapp. Fast im Gegenzug setzte Natasha Kowalski einen direkten Freistoß von der Strafraumgrenze an das Außennetz.

Ein wenig glücklich kam dann der erneute Ausgleich für die Gäste zustande. Nach einem Rückpass wollte FC-Torhüterin Paula Hoppe den Ball klären, schoss jedoch Ramona Maier an, die prompt die Kugel eroberte. Beim Versuch, den Ball zu erreichen, brachte Paula Hoppe die Essener Stürmerin dann im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Natasha Kowalski zum 2:2-Endstand (82.). In der Schlussphase war die SGS Essen dem Siegtor sogar noch ein wenig näher. Letztlich blieb es aber beim Remis.

[mspw]