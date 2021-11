Kantersieg gegen Liechtenstein

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch im sechsten Spiel unter Hansi Flick einen Sieg gefeiert und dem Bundestrainer damit einen DFB-Startrekord beschert. In Wolfsburg gelang im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein ein deutliches 9:0 (4:0). Ilkay Gündogan (11.) per Foulelfmeter, Leroy Sané (22., 49.), Marco Reus (23.), Thomas Müller (76., 86.) und Ridle Baku (80.) erzielten in der Volkswagen Arena die Treffer, dazu kamen Eigentore von Daniel Kaufmann (20.) und Maximilian Göppel (89.).

Vor dem Spiel wurde Flicks Vorgänger Joachim Löw offiziell verabschiedet und bekam dabei ein Ehrenspalier ehemaliger Nationalspieler. Danach ging es vom Anpfiff weg gegen extrem defensiv eingestellte Gäste nur in eine Richtung. Flick setzte vor Kapitän Manuel Neuer im Tor auf eine Viererkette mit den Innenverteidigern Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer und den Außen Christian Günter auf links und Jonas Hofmann auf rechts. Im Mittelfeld besetzten Gündogan und Leon Goretzka die defensiveren, Baku, Reus und Sané die offensiveren Positionen hinter der einzigen Spitze Müller.

Erst Strafstoß, dann Überzahl

In der neunten Minute entschied die kroatische Schiedsrichterin Ivana Martincic nach einem Foul an Goretzka auf Strafstoß. Goretzka konnte zum Glück weiterspielen, Übeltäter Jens Hofer sah die Rote Karte (10.). Gündogan verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 (11.). Reus hätte fast schon in der 14. Minute nachgelegt, fand aber aus spitzem Winkel seinen Meister in Keeper Benjamin Büchel. Auch Baku prüfte Büchel mit einer sehenswerten Direktabnahme (16.).

Mit viel Spielfreude wurde der Ball nun ein ums andere Mal in den liechtensteiner Strafraum getragen. Beste Chance: Gündogan traf per Kopf in der 18. Minute nur die Latte. Das 2:0 fiel aber doch kurz darauf: Bei einem missglückten Rettungsversuch traf Daniel Kaufmann per Grätsche ins eigene Tor. Und es ging munter weiter. Nach einer traumhaften Kombination über Reus und Goretzka traf Sané platziert ins lange Eck. Dann staubte Reus nach Büchels Rettungstat gegen Sané zum 4:0 ab.

Nmecha gibt sein Debüt

Die deutsche Mannschaft kombinierte weiter und setzte nach. Gündogan scheiterte aus kurzer Distanz an Büchel (25.), Sané von der Strafraumgrenze (27.) und per Kopf (34.). Gündogan verpasste den Doppelpack nach Hereingabe von Günter nur um Zentimeter (38.) und wenig später per Volleyschuss über die Querlatte (41.).

Zur zweiten Halbzeit feierte U 21-Europameister Lukas Nmecha sein Länderspieldebüt, zudem kam Florian Neuhaus ins Spiel. Hofmann und Goretzka blieben in der Kabine. Sané und Reus hatten gleich die Doppelchance (48.), kurz darauf schnürte Sané dann aus zehn Metern seinen Doppelpack. Und fast hätte auch Nmecha gleich in seinem ersten Einsatz getroffen, scheiterte aber aus der Drehung am Pfosten (55.).

Danach zwang wieder Gündogan aus der Distanz Büchel zu einer Glanztat (56.). Und Büchel zeigte auch bei einer Zweifachchance Sanés seine ganze Klasse (58.). Die Chancen kamen weiter im Minutentakt: Nach Bakus Hereingabe trudelte der Ball von Neuhaus hauchzart am langen Pfosten vorbei (61.).

Baku erhöht per Traumtor

Nach 64 Minuten wechselte Flick erneut, brachte Maximilian Arnold und Kevin Volland für Gündogan und Sané. Wenig später ersetzte Matthias Ginter Kehrer (72.). In der Schlussphase hielt die DFB-Auswahl den Druck weiter hoch und belohnte sich durch Müllers Abstaubertor nach den Kopfbällen von Ginter und Neuhaus mit dem sechsten Tor des Abends.

Volland steuerte per Kopf den dritten Aluminiumtreffer bei (79.). Besser machte es Baku: Sein sehenswerter Schlenzer aus halbrechter Position tropfte vom Innenpfosten zum 7:0 ins Netz. Rüdiger wollte es ihm aus 25 Metern gleichtun, verzog aber knapp (85.). Glücklicher war Müller, dessen Schuss aus fünf Metern von der Unterkante der Latte hinter die Torlinie fiel. Es war noch nicht der Schlusspunkt eines torreichen Abends, auch wenn Büchel und Co. spät gegen Reus und Arnold in höchster Not retteten (88.). Gegen Bakus von Göppel abgefälschten Schuss hatten aber auch sie keine Chance.

[sid/js]