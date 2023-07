Junioren-Bundesligen starten im August in Übergangssaison

Der Rahmenspielplan für die A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga in der Saison 2023/2024 steht fest. Die A-Junioren starten am 13. August in die neue Saison, die B-Junioren bereits am 5. August. Die Junioren-Bundesliga ist in drei regionale Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West aufgeteilt mit jeweils 14 teilnehmenden Teams. Dazu gibt's die Rückkehr zum ursprünglichen Modus: Statt einer einfachen Runde, wie aufgrund von Covid-19-Auswirkungen in den vergangenen zwei Spielzeiten ausgetragen, spielen die Mannschaften nun an insgesamt 26 Spieltagen mit Hin- und Rückrunde den jeweiligen Staffelmeister aus.

Dabei wird es im August zu je einer Englischen Woche kommen: Die A-Junioren treten am 23. August an, die B-Junioren eine Woche vorher am 16. August. Alle anderen Spieltage finden an Wochenenden statt. Die Spielzeit 2023/2024 ist zudem die letzte Saison, die im aktuellen System ausgespielt wird. Ab der Saison 2024/2025 ersetzt die U 19- und U 17-Nachwuchsliga des DFB die Junioren-Bundesligen.

Nordderby und rheinisches Derby zum Start

In der A-Junioren-Bundesliga gibt es zum Auftakt ein Nordderby: Der Hamburger SV empfängt am Sonntag, 13. August, den SV Werder Bremen in der Staffel Nord/Nordost. Der aktuelle Deutsche Meister 1. FSV Mainz 05 aus der Staffel Süd/Südwest hat am ersten Spieltag den 1. FC Nürnberg zu Gast. Nach der Winterpause geht es am 4. Februar 2024 weiter, der letzte Spieltag der drei Staffeln ist für den 11. Mai 2024 angesetzt.

Die B-Junioren beginnen starten am Samstag, 5. August, in die neue Saison. Im Westen findet zum Auftakt das Rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach statt. In der Staffel Nord/Nordost kommt es unter anderem zum Duell Energie Cottbus gegen Hertha BSC. Die Saison wird im neuen Jahr nach der Winterpause mit dem 19. Spieltag am 18. Februar 2024 fortgesetzt. Zur Sache wird es auch am 26. und abschließenden Spieltag am 27. April 2024 gehen, wenn der FC St. Pauli beim Hamburger SV gastiert.

[tig]