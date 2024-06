Bei der UEFA in die erste Kategorie befördert: DFB-Schiedsrichter Sven Jablonski

Jablonski steigt in "First"-Kategorie auf

DFB-Schiedsrichter Sven Jablonski ist von der UEFA in die Kategorie "First" hochgestuft worden. Somit darf der 34-Jährige in der kommenden Saison auch Spiele der Europa League leiten.

Die UEFA-Schiedsrichterkommission hat auf Grundlage der FIFA-Liste für 2024 die Einteilung der Referees in die verschiedenen Kategorien für die erste Saisonhälfte 2024/2025 überarbeitet. Dabei berücksichtigt das Gremium verschiedene Kriterien – darunter Verdienste, Leistungen, Fitness, Erfahrung, Potenzial, Sprachkenntnisse, Teilnahme an UEFA-Schiedsrichterkursen sowie Einstufung auf nationaler Ebene.

Jablonski: "Riesenfreude und Motivation"

Jablonski freut sich über die Nachricht aus der Schweiz: "Als ich das während meines Urlaubes erfahren habe, absolvierte ich direkt mit einer Riesenfreude und Motivation eine zusätzliche Trainingseinheit."

Der Unparteiische des Blumenthaler SV, der seit 2022 auf der FIFA-Liste steht und seitdem jeweils zwei Einsätze als Schiedsrichter in der UEFA Europa Conference League und Qualifikation zur Champions League sowie eine Partie der EM-Qualifikation hatte, befindet sich nun gemeinsam mit Harm Osmers und Sascha Stegemann in der zweithöchsten Kategorie "First". In der Kategorie "Second" sind weiterhin Bastian Dankert, Christian Dingert, Daniel Schlager und Robert Schröder eingestuft, zur besten Kategorie "Elite" gehören Felix Zwayer, Daniel Siebert und Tobias Stieler.

[mv]