Ingolstadt: Köllner übernimmt als Trainer

Drittligist FC Ingolstadt 04 hat sich im sportlichen Bereich neu aufgestellt. Michael Köllner tritt die Nachfolge des vor wenigen Tagen freigestellten Cheftrainers Guerino Capretti an. Bis Ende Januar stand der 53 Jahre alte Fußball-Lehrer noch beim Ligakonkurrenten TSV 1860 München an der Seitenlinie. Zuvor hatte er den 1. FC Nürnberg in der Saison 2017/2018 zum Aufstieg in die Bundesliga geführt. Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) arbeitete er außerdem zwölf Jahre lang als Koordinator im Bereich Talentförderung (2002 bis 2014).

"Ich bin glücklich, ab sofort Cheftrainer des FC Ingolstadt 04 zu sein", so Michael Köllner. "Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen für die sehr positiv verlaufenden Gespräche. Jetzt bin ich gespannt darauf, die Mannschaft auch persönlich kennenzulernen, denn die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für jeden Trainer. Danach geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Schon am Sonntag wartet der SV Meppen auf uns."

Grlic wird Sportdirektor

Die nach der Trennung von Malte Metzelder Mitte März freigewordene Position als Sportdirektor übernimmt ebenfalls ab sofort Ivica Grlic. Der 47-Jährige war während seiner Laufbahn als Spieler für die Zweitvertretung des FC Bayern München, den TSV 1860 München, Fortuna Köln, den 1. FC Köln, Alemannia Aachen und den MSV Duisburg im Einsatz. In der Bundesliga und der zweithöchsten deutschen Spielklasse bestritt er insgesamt 343 Partien. Außerdem trug der in München geborene Grlic 16-mal (zwei Tore) das Nationaltrikot von Bosnien-Herzegowina. Bereits gegen Ende seiner aktiven Karriere koordinierte der 47-Jährige die Lizenzmannschaft des MSV Duisburg, ehe er mehr als zehn Jahre lang (Oktober 2011 bis Februar 2022) als Sportdirektor der "Zebras" fungierte.

"In Duisburg hat Ivica Grlic nachweislich unter Beweis gestellt, dass er einen entwicklungsfähigen, ambitionierten und sportlich erfolgreichen Kader zusammenstellen und führen kann", sagt Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. "Er bringt außerdem die langjährige Erfahrung und Akzeptanz als erfolgreicher Spieler und Kenner der Fußballbranche mit, die wir uns für die Position als Sportdirektor gewünscht haben. Fortan richten wir unseren vollen Fokus auf den Klassenverbleib, für den wir uns mit unserem neuen Cheftrainer Michael Köllner bestens gewappnet sehen, ehe wir in dieser neuen Konstellation die Weichen für die nächste Drittligasaison stellen werden."

Bereits am Donnerstag leitete Köllner erstmals das Training bei den "Schanzern". Vor dem Auswärtsspiel am Ostersonntag (ab 13 Uhr) beim Mitkonkurrenten und Schlusslicht SV Meppen hat der FC Ingolstadt 04, der zuletzt sechsmal in Serie als Verlierer vom Platz ging, sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

[mspw]