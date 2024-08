Hochspannung im Titelkampf und beim Revierderby

Die Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2024 geht auf die Zielgerade. Beim vorletzten Spieltag an diesem Wochenende (24./25. August) in Dortmund (Derner Straße 423c, 44329 Dortmund) wollen die Spitzenteams ihre Ambitionen auf die Deutsche Meisterschaft untermauern. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht dabei besonders im Fokus und ist diesmal gleich aus mehrfacher Hinsicht besonders brisant.

Der Spieltag wird am Samstag vom FC Schalke 04 eröffnet, der sich mit Rekordmeister MTV Stuttgart misst (10 Uhr). Die bislang noch ungeschlagenen Gelsenkirchener gehen leicht favorisiert in die Partie gegen die Schwaben und wollen ihre gute Ausgangslage im Titelkampf verbessern. In der darauffolgenden Partie trifft der VSC/ABSV Wien auf den FC Ingolstadt (12 Uhr). Die Österreicher stehen aktuell bei drei Punkten nach vier Spielen und wollen gegen Ingolstadt ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Die Ingolstädter hingegen wollen sich die ersten Zähler sichern.

Dortmund im Spitzenduell gegen Marburg

Um 15 Uhr kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen dem aktuellen Tabellenführer Blista Marburg und dem Tabellenzweiten, dem gastgebenden Team von Borussia Dortmund. Die Borussen wollen ihren Heimvorteil nutzen, um an den Hessen vorbeizuziehen. Komplettiert wird der Samstag durch das Duell zwischen der noch punkt- und torlosen Fortuna aus Düsseldorf und dem FC St. Pauli, der nach einem schwachen Saisonstart nun seinen dritten Sieg in Serie einfahren will, um nochmal in den Titelkampf einzugreifen.

Den Sonntag eröffnen dann der VSC/ABSV Wien und der MTV Stuttgart (10 Uhr), bevor es um 12 Uhr zu dem mit Spannung erwarteten Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund kommt. In diesem Jahr ist das Duell besonders brisant, da beide Teams vor dem Spieltag mit zehn Punkten nach vier Spielen nur einen Punkt hinter Tabellenführer Marburg liegen, der eine Partie mehr absolviert hat.

Bei den beiden Revierklubs freut man sich schon auf das Derby. "Das Duell gegen Schalke hat eine besondere Bedeutung. In einem Derby will man immer als Sieger vom Platz gehen", sagt Hasan Caglikalp, Leiter der Abteilung Integrationssport bei Borussia Dortmund.

Auf der Gegenseite sieht man dies ähnlich und weiß um die Bedeutung des Revierderbys. "Duelle gegen den BVB haben immer einen besonderen Charakter. In der Vorsaison haben wir seit langer Zeit erstmals wieder gegen Dortmund gewinnen können (1:0) und nun wollen wir erneut als Sieger vom Platz gehen", meint Bayram Dogan, Mannschaftskapitän der Schalker.

Dogan sieht den BVB allerdings vor dem Duell leicht vorne: "Dortmund geht als Favorit in die Partie und hat eine sehr starke Offensive – vor allem durch Zugang Jonathan Tönsing." Kein Wunder – denn der BVB stellt aktuell mit 20 Toren die beste Offensive und mit null Gegentreffern sogar auch die beste Defensive der Liga.

Revierderby als Wegweiser Richtung Meisterschaft?

Mit einem erfolgreichen Wochenende in Dortmund kann eines der beiden Teams vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung in der Blindenfußball-Bundesliga übernehmen. Sowohl Schalke als auch Dortmund waren bislang noch nie Deutscher Meister im Blindenfußball. Schalkes Dogan rechnet zwar nicht mit dem Titel, ist aber trotzdem heiß auf die Meisterschaft: "Zu Saisonbeginn hatte uns keiner auf dem Zettel. Aber durch unseren Überraschungssieg gegen St. Pauli am ersten Spieltag (3:2) haben wir durchaus gute Chancen im Titelrennen und unser Team ist heiß darauf, ganz vorne mitzumischen."

Auch die Dortmunder wollen sich mit zwei Siegen an diesem Wochenende weiter für den Meisterschaftskampf empfehlen. Enrico Göbel, Cheftrainer der Schwarz-Gelben, will sich mit seinem Team am Saisonende für die harte Arbeit belohnen: "Wir wollen unsere bestmögliche Saison spielen und bereiten uns daher akribisch auf jedes Spiel vor. Und am Ende werden wir sehen, wo wir landen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir uns für den Aufwand, den die Sportler und Verantwortlichen betreiben, in den kommenden Jahren – oder sogar schon in dieser Saison – auch belohnen."

Gegen die Schalker geht man dann auch mit einer besonderen Portion Motivation in die Partie. "Eins ist klar: Wenn der BVB gegen Schalke spielt und dazu noch einen Schritt in Richtung Meisterschaft machen kann, dann werden alle bis in die Haarspitzen motiviert sein", so Göbel.

Den Spieltag runden zum Abschluss der FC St. Pauli und der FC Ingolstadt ab (14 Uhr).

Die Blindenfußball-Bundesliga wird von der DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband ausgerichtet. Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga sind unter www.blindenfussball.de zu finden.

Der Spieltag

Samstag, 24.08.2024:

10 Uhr: MTV Stuttgart – FC Schalke 04

12 Uhr: VSC/ABSV Wien – FC Ingolstadt

15 Uhr: SF BG Blista Marburg – Borussia Dortmund

17 Uhr: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli

Sonntag, 25.08.2024:

10 Uhr: VSC/ABSV Wien – MTV Stuttgart

12 Uhr: FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

14 Uhr: FC St. Pauli – FC Ingolstadt

