HFV sucht Werkstudent*in (m/w/d) im Bereich Kommunikation und Marketing

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich einen

Werkstudent*in (m/w/d) Mediendesign im Bereich Kommunikation und Marketing (20 Stunden pro Woche)

Die Tätigkeit soll am Standort Frankfurt wahrgenommen werden. Mobiles Arbeiten ist ebenfalls möglich. Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet bis zum 30.06.2025.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Eigenständige Weiterentwicklung eines CI-Guides und der Entwicklung und Umsetzung von neuen Designs im Bereich Printerzeugnisse, digitale Medien, Webseite und Werbemittel

Austausch und Abstimmung mit internen und externen Ansprechpartnern und Agenturen

Bearbeitung weiterer abteilungsbezogenen Themen je nach Tagesgeschäft

Unterstützung bei Veranstaltungen, wie bspw. dem Finaltag der Amateure

Das bringst du mit:

Studium Kommunikationsdesign bzw. vergleichbarer Studiengang

Gefestigter Umgang mit den Programmen der Adobe CC insbesondere "InDesign", "Photoshop" und "Illustrator"

Sicherer Umgang mit "Microsoft Office"

Serviceorientierte, detailgenaue, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Das erwartet dich bei uns:

Vielfältiges, interessantes Aufgabengebiet im spannenden Fußballumfeld

Mitarbeit in einem jungen, kollegialen und hochmotivierten Team und viele spannende Aufgaben und Einblicke in einer Schnittstellen-Abteilung des HFV

Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 01. Dezember 2023 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

personal@hfv-online.de

