HFV sucht Verbandssportlehrer*in (m/w/d)

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Verbandssportlehrer*in (m/w/d)

mit dem Schwerpunkt Frauen und Mädchen in Vollzeit (39h/Woche).

Inhalte/Aufgaben:

Als Verbandssportlehrer*in (m/w/d) bist du wesentlich für die Aus- und Weiterbildung sowie Talentförderung insbesondere der Frauen und Mädchen im Hamburger Amateurfußball zuständig. Dabei sind dies deine zentralen Aufgaben:

Konzeption und Durchführung der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des Verbandes durch Präsenz- sowie Online-Module insbesondere für weibliche Lehrgangsteilnehmerinnen, dabei

- Durchführung von Lehrgängen für Trainer, Übungsleiter, Betreuer und Lehrer (m/w/d)

- Schulung und Weiterbildung von Referenten und Verbandsmitarbeitern (m/w/d)

- Planung und Durchführung von dezentralen Schulungsmaßnahmen

Talentsichtung und -förderung insbesondere für den weiblichen Nachwuchsbereich durch

- Planung und Koordination der Nachwuchsförderung im HFV

- Arbeit mit Verbandsauswahlmannschaften wie die Durchführung von Sichtungen, Auswahltrainings und -lehrgängen sowie Trainertätigkeit (m/w/d) bei DFB-Maßnahmen

- Zusammenarbeit mit den DFB-Stützpunkten sowie den sportbetonten Schulen und Eliteschulen des Sports im Verbandsgebiet

Ansprechpartner*in (m/w/d) für alle sportpraktischen Fragestellungen, in einzelnen

- Beratung der Verantwortlichen unserer Mitgliedsvereine und ehrenamtlichen Verbandsgremien

- Teilnahme an Sitzungen von ehrenamtlichen Gremien

- Mitarbeit bei fußballspezifischen Projekten des HFV und des DFB

- Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Behörden

Persönliche Voraussetzungen:

Wir suchen dich, wenn du Lust hast, insbesondere den Frauen- und Mädchenfußball in Hamburg weiterzuentwickeln. Insbesondere solltest du dabei folgende Skills mitbringen:

- Gültige Trainer-A+-Lizenz oder Fußball-Lehrer-Lizenz des DFB erwünscht;

DFB-Trainer-A-Lizenz ist Mindestvoraussetzung

- Erfolgreich abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem, pädagogischem oder vergleichbarem Studienschwerpunkt

- Praktische Erfahrungen als Trainer*in (m/w/d) in der Vereins- und/oder Verbandsarbeit sowie in der Aus- und Weiterbildung

- Sicherer Umgang mit Office 365 und der entsprechenden Administration

- Selbständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Mobilität und Flexibilität

- Einsatzbereitschaft (ggfs. auch am Abend und an Wochenenden)

- Führerschein der Klasse B

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports im größten Sportfachverband in Hamburg sowie die Möglichkeit der Arbeit direkt an der Basis des Fußballs. Als mitarbeitende Person bist du Teil der Dachorganisation für rd. 400 Vereine in Hamburg und Umgebung mit rd. 210.000 Mitgliedern. Du wirst Teil eines hochmotivierten und jungen Teams.

Interesse? Dann jetzt bewerben!

Eine schriftliche Bewerbung ist schnellstmöglich mit einem Führungszeugnis ausschließlich per E-Mail an bewerbungen@hfv.de zu richten.

Rückfragen? Hier melden:

Hamburger Fußball-Verband e.V.

Stephan Kerber

Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg

Tel.: 0177 / 661 51 64 oder E-Mail: stephan.kerber@hfv.de

[dfb]