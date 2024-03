HFV sucht Projektkoordinator PR & Marketing (m/w/d)

Wir, der Hamburger Fußball-Verband (HFV), suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektkoordinator/eine Projektkoordinatorin PR & Marketing(m/w/d) mit dem Schwerpunkt des Neubaus einer Bewegtbildplattform in Vollzeit (39h/Woche).

Inhalte/Aufgaben:

Als Projektkoordination im PR & Marketing bist du wesentlich für die konzeptbasierte stärkere Vermarktung der Marke „HFV“ zuständig. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf dem Neubau einer Bewegtbildplattform. Zu deinen zentralen Aufgaben gehören dazu:

Verfassen und Produzieren von produktspezifischen Inhalten (insb. für Online-Plattformen)

Verantwortliche Mitarbeit beim Aufbau einer Vermarktungsplattform für Video-Content des HFV

Erarbeitung und Entwicklung von Vermarktungsstrategien für die unterschiedlichen Produkte des HFV

Konzeption, Planung und Durchführung verschiedener Marketingmaßnahmen

Ansprechpartner für Digitalangebote des HFV sowie Schnittstelle zu den verschiedenen Abteilungen

Promotion von Digitalangeboten

Einholung, Aufbereitung und Weitergabe von User-Feedback zu den Digitalangeboten

Unterstützende Mitarbeit im PR-Bereich des Verbandes

Unterstützung bei der Sponsoren-Akquise und -pflege

Persönliche Voraussetzungen:

Wir suchen jemanden, der mit uns das Ziel verfolgt, den HFV als Marke weiter voranzubringen. Deine Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit den weiteren Mitarbeitenden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing insbesondere in Bezug auf Social Media sind dabei unabdingbar. Darüber hinaus solltest du Folgendes mitbringen:

Vorkenntnisse im Bereich Marketing, idealerweise in Bezug auf Bewegtbildplattformen

Fähigkeit zum konzeptionellen Denken und Arbeiten

Kenntnisse über Social Media

Selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Mobilität und Flexibilität

Hohe Kommunikationsfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend und an Wochenenden)

Gute Englischkenntnisse

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports im größten Sportfachverband in Hamburg sowie die Möglichkeit der Arbeit direkt an der Basis des Fußballs. Als mitarbeitende Person bist du Teil der Dachorganisation für ca. 400 Vereine in Hamburg und Umgebung mit ca. 210.000 Mitgliedern. Du wirst Teil eines hochmotivierten und jungen Teams. Mobiles Arbeiten ist für uns selbstverständlich und Teil deiner Arbeitswoche.

Interesse? Dann jetzt bewerben!

Eine schriftliche Bewerbung ist schnellstmöglich ausschließlich per E-Mail an bewerbungen@hfv.de zu richten.

Rückfragen? Hier melden:

Hamburger Fußball-Verband e.V.

Jörg Timmermann

Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg

Tel.: 040 / 675 870 – 24 oder E-Mail: joerg.timmermann@hfv.de

